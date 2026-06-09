Guillén y la prueba de la reprobación

El primer teniente de alcalde de Murcia, José Guillén, ha programado una comparecencia ante la prensa para el próximo viernes, lo que indica que no cuenta con que la alcaldesa, Rebeca Pérez, acepte el ultimátum del portavoz socialista, Ginés Ruiz Maciá, quien la instaba a que destituyera de sus competencias por el caso Parques y Jardines a quien figura como su número dos. Guillén presentará a los medios el evento «NEB Murcia Río: El Vivillo Vuelve», un título que ni pintado.

Ya advertí por aquí que sería dudoso que la alcaldesa entregara la cabeza de Guillén a reclamo del PSOE, pero que algo tendría que hacer. Y de lo que tiene que hacer será expresivo lo que no hará. Por ejemplo, reprobar al portavoz socialista, como Guillén, parapetado con las siglas del PP en un comunicado, anunció que haría el pleno municipal.

Dicho pleno tocará el último jueves de junio, y si la alcaldesa no incluye ese epígrafe en el orden del día asistiremos a una nada sutil desautorización de su primer concejal, quien tuvo que desmentirse a sí mismo y al propio PP, al que embarcó en la emisión de un comunicado en el que se afirmaba que ningún trabajador de Parques y Jardines había asistido mediante reclamo de urgencia a un evento, el Murcia Smart City Talent, organizado por su departamento. Dispongo, además, de constancia confidencial de que la empresa concesionaria de Limpieza Interior también convocó a sus trabajadores, al menos en lo que respecta a los del Teatro Romea y del Museo Gaya, aunque Guillén asegura que esto no ocurrió, como también negó el reclutamiento en Parques y Jardines.

El primer teniente de alcalde mintió al inicio del caso e hizo mentir orgánicamente al PP, de modo que reprobar al portavoz socialista por atribuirle una mentira cuando lo que denunció era verdad resulta un ejercicio, cuanto menos, de cinismo político. Me llegan, además, testimonios indirectos de que varios concejales del PP, mediante el recurso de la ausencia momentánea, no votarían una reprobación a Ruiz Maciá.

Tal vez si la alcaldesa no quisiera cargar con la destitución de Guillén, éste debiera aplicarse a sí mismo lo que pedía para Ruiz Maciá y autorrepobrarse por ir por ahí con el carrito de helado.