Guerra judicial y corrupción bipartidista

La opinión pública está dividida: una parte considera que la imputación de Zapatero, a la que se han añadido otras intervenciones judiciales contra el PSOE, son episodios concatenados de la guerra judicial emprendida por la judicatura reaccionaria, en connivencia con las derechas, para quitarse de en medio a este gobierno. Otro sector piensa que el expresidente del Gobierno y otros miembros del partido son unos corruptos de tomo y lomo, expresión máxima de un sanchismo que agoniza en una legislatura que tiende a su fin por inanición.

Yo creo que ambas cosas son ciertas y su compatibilidad, el hilo conductor que las une, se fundamenta en la naturaleza de esta nuestra democracia, a saber, que tenemos unos aparatos del Estado que nunca han roto sus vínculos ideológicos con el franquismo del que provienen y, por otra parte, unos partidos políticos, soportes de la monarquía, corruptos desde aquella transacción, que no transición, que definió nuestro sistema político en 1978.

Vayamos por partes. Es un hecho evidente que desde el Estado se ha lanzado una ofensiva implacable contra el gobierno. Fundamentalmente jueces, militares, policías y altos funcionarios de la Administración siguen a pie juntillas la orden de Aznar: «Quien pueda hacer, que haga». Y ello no se debe a que PSOE y Sumar estén haciendo peligrosas políticas izquierdistas; al contrario: el capital nunca ha ganado como lo está haciendo en estos momentos y las clases trabajadoras jamás han tenido tan complicado el acceso a una vivienda digna ni les ha costado tanto, en un contexto de mejora general de la economía, llegar a fin de mes. Esa saña con que los tribunales, la UCO y la UDEF persiguen las corruptelas —que las hay— de representantes del PSOE, contrasta vivamente con la indulgencia y laxitud con que tratan los casos —más graves— que afectan al PP. Detrás hay, a mi entender, dos motivos.

El primero es la obsesión de las derechas españolas por recuperar un poder que creen les pertenece por derecho propio, lo cual se inscribe en un contexto internacional caracterizado por la expansión neofascista a manos de esa ‘tecnoligarquía’ —en palabras del papa León XIV— que quiere prescindir de las formas democráticas en la gestión del capitalismo y apoyar la guerra y el genocidio como instrumentos de la política exterior.

El segundo hay que situarlo en la hostilidad manifiesta de las derechas estadounidense, latinoamericana y española hacia la figura de Zapatero, al que consideran un soporte de los gobiernos progresistas de América Latina y un obstáculo para el triunfo definitivo del trumpismo a ambas orillas del Atlántico.

Dicho todo esto, hay que afirmar con rotundidad que el PSOE no es un partido limpio. Lo de Zapatero no deja de inscribirse en esa lógica sistémica que considera que el tráfico de influencias vinculado al lobismo es una actividad respetable y legal. Es lo que hacen una buena parte de quienes han tenido responsabilidades políticas determinantes: aprovechan sus contactos e influencias, es decir, el poder que retienen, para interceder ante las Administraciones en favor de terceros que retribuyen generosamente a esos excargos públicos devenidos en lobistas. Legalidad sin ética.

En el caso de Zapatero, además, concurren una serie de circunstancias inquietantes, como esas empresas vinculadas a su persona y a sus hijas que cobran una millonada por maquetar informes para sociedades instrumentales carentes de actividad y empleados. Eso huele a cobro de comisiones pagadas por parte de beneficiarios de determinadas intervenciones del expresidente, en este caso en lo que respecta al rescate de Plus Ultra.

Sumemos a esto la imputación de Leire y Santos Cerdán por montar, presuntamente, una cloaca cutre para combatir la más sofisticada y estratégica de la derecha policial contra el PSOE y el entorno del gobierno. En fin, en la cárcel permanecen Koldo y Ábalos.

De todo este cuadro resulta una situación endiabladamente jodida para la izquierda por una razón muy simple: ha vinculado su suerte a la del PSOE, de modo que la agonía en la que vive el gobierno la golpea de lleno, encontrándose ante un terrible dilema: tiene que elegir entre sostener al partido de Sánchez, es decir, una forma de corrupción, o provocar su caída, abriendo así la puerta a una corrupción peor que viene acompañada de una enorme motosierra, la que enarbolan PP y Vox.

Es lo que tiene haber apostado, desde hace mucho, por la fórmula malmenorista: al final, el mal menor crece hasta hacerse mayor. Y la izquierda se encuentra con que no es alternativa al bipartidismo porque se ha fundido con uno de sus polos, perdiendo lo que es su principal activo: la credibilidad. Y con ella, la posibilidad de despertar ilusión y esperanza en el electorado progresista.

Dicen que a grandes males, grandes remedios. Sin ánimo de querer aleccionar a nadie, y menos a quienes tienen más conocimientos y formación que yo, creo que a estas alturas del drama y estando cerca su desenlace, la izquierda puede intentar recuperar esa solvencia perdida compareciendo unida ante la opinión pública para condicionar su apoyo al PSOE a la puesta en marcha, de manera urgente, de medidas en relación a la vivienda, los precios, la financiación de los servicios públicos y la corrupción, poniendo fuera de la ley las prácticas lobistas.

En caso de que no se cumplan los plazos para acometer esos cambios, a elecciones. Seguro que a ellas llegaría la izquierda en mejor situación que la que ahora tiene. El problema es que oyendo a algunos de sus dirigentes asegurar que hay que acompañar a Sánchez hasta el final incondicionalmente, diríase que han optado por el suicidio en lugar de intentar salvar a este país de las garras de los discípulos hispanos de Trump y Netanyahu.