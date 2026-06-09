Gino: el ‘Mandani’ murcianico

Si yo fuera la alcaldesa de Murcia, iría con pies de plomo, no solo porque en su partido pueden hacerle un roto, sino porque en la izquierda —no solo el PSOE— le ha salido un ‘Mandani’ con zaragüelles y con dos metros de altura.

Ruíz Maciá está convirtiendo las redes sociales en uno de sus mejores aliados —que como decía aquella canción del tractor amarillo: «que es lo que se lleva ahora»— con mensajes claros y directos, y si a ello le sumas la torpeza de algunos concejales, como un tal Pepe Guillén —que ya no dispone del comodín de Pepe Ballesta—, el resultado puede ser que la ciudadanía encuentre una alternativa.

Cierto que Ruíz Maciá tiene en su contra a un tal Pedro Sánchez, empeñado en arrastrar a alcaldes y concejales en su deriva interna, pero cuidado con este abogado de causas perdidas que está dando más de un revolcón al actual equipo municipal, que sin duda anda perdido después de desaparecer el faro que suponía el anterior alcalde, sino una torpeza importante en materia de pedanías, y si no que se lo pregunten a los habitantes de Guadalupe, que seguimos sufriendo una gestión incompetente y nefasta en diversas materias.

Si el futuro candidato a alcalde socialista ya ha conseguido sin hacer ruido convertirse en la referencia del centro izquierda de la capital, consigue salir bien parado frente al monstruo de las redes sociales que siguen dominando los dictadores digitales y llegar a los más jóvenes con propuestas innovadoras y frescas, originales y encaminadas a poner en valor la juventud como fuente de creación de contenidos y riqueza cultural, si pone propuestas como crear Centros Juveniles, reconvertir la antigua ITV de Alcantarilla, hoy esperando a ser devorada por algún empresario amigo, en un gran local de ensayo, o proponer que Murcia emerja como capital de la tecnología, por poner algunos ejemplos, Murcia puede decidir cambiar de dirección.

La extrema derecha municipal sigue su decadencia particular tras vapulear a su ex líder, otro de dos metros, Antelo, y convertir su grupo municipal en un cortijo donde se coloca a las amistades más cercanas, y la nueva alcaldesa, si cobija y ampara al concejal que supuestamente dio la orden a trabajadores subcontratados por el ayuntamiento para hacer bulto, estarán abriendo alguna ventana para que el cambio se cuele en La Glorieta.

El ‘Mandani’ murciano sabe que la peregrinación de la Virgen de la Fuensanta da muchos votos y popularidad, si consigue convencer a miles y miles de devotos que una cosa es la fe y otra la política, tendrá medio camino hecho.

Feliz día de la Región.

Nota: hoy se vuelven a entregar más de una docena de Medallas de Oro de la Región, y seguimos humillando a quienes seguramente más se la merecen, la plataforma Pro Soterramiento, ¿A tanto llega el odio a un colectivo que dignificó no solo a la capital, sino a toda una región?