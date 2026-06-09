'Día de la Región de Murcia: una tierra de esfuerzo, diversidad y futuro', por López Miras

Hoy, 9 de junio, es el día grande de la Región de Murcia. Es la jornada en la que celebramos lo que somos, nuestra identidad, aquello en lo que nos reconocemos. También es el momento de mirar a quienes han hecho posible que lleguemos hasta este día siendo una tierra mejor, más próspera, más rica, con unos valores más asentados y un futuro esperanzador e ilusionante.

Los cimientos de esta región están asentados sobre el sacrificio, el esfuerzo, la entrega y el coraje de hombres y mujeres que, a lo largo de generaciones, han dejado una huella sobre la que se ha perfilado y definido nuestra identidad. Generación tras generación, se ha ido edificando lo que hoy reconocemos como nuestra tierra: la Región de Murcia.

Y esa estela trazada en los hilos de la historia la definió de forma acertada el historiador y diplomático murciano Diego Saavedra Fajardo cuando se refirió a nuestra tierra como una región de «esfuerzo, hospitalidad y raíces profundas».

Una tierra que tiene en la agricultura uno de sus principales exponentes. Un sector que ha situado a la Región de Murcia en una posición de liderazgo internacional gracias a una labor constante, del alba al atardecer, pero también gracias a la modernización y transformación que han convertido al campo murciano en un referente de innovación, sostenibilidad y eficiencia.

El agua ha sido una fuente de riqueza y prosperidad para nuestra tierra, lo que nos lleva a defender con más contundencia que nunca el trasvase Tajo-Segura, hoy en riesgo. No podemos, ni vamos a renunciar, a una infraestructura que representa desarrollo, prosperidad y futuro para la Región de Murcia.

Somos una región abierta y hospitalaria. Acogimos hace más de 4.000 años a la cultura argárica, como atestigua el yacimiento de La Bastida, en Totana. Cartagena, a través de su puerto, abrió nuestras puertas a civilizaciones como la fenicia. Visigodos, bizantinos, musulmanes y otros pueblos han hecho de esta tierra, durante siglos, un espacio de encuentro entre culturas que han dejado vestigios de un pasado cuyas teselas han dado lugar a ese gran mosaico de diversidad que hoy representamos.

Si hay algo que nos identifica y nos une a todos los ciudadanos de la Región de Murcia es el orgullo con el que mostramos nuestras tradiciones. En cada rincón de nuestra comunidad, en cada municipio, pedanía o diputación, tenemos algo que celebrar y algo que mostrar con orgullo a quienes nos visitan.

Desde la Semana Santa hasta los Caballos del Vino; desde el Bando de la Huerta hasta las fiestas de Cartagineses y Romanos; desde las romerías, como la de la Santa, hasta los trovos y las cuadrillas. Son tradiciones conservadas a lo largo de los años que unen a vecinos, fortalecen nuestro sentimiento de pertenencia y atraen a miles de visitantes.

Como también lo hacen nuestros festivales, expresión de una región moderna y transformadora que apuesta por la cultura como una manifestación más de identidad, creatividad y representación colectiva.

La Región de Murcia de hoy está escribiendo las páginas de un futuro prometedor gracias al talento de sus gentes, a una industria innovadora, al impulso de los emprendedores, al esfuerzo de sus comerciantes y al empuje de nuestros jóvenes.

Tenemos desafíos que afrontar para ser más competitivos y responder en igualdad de condiciones a los retos que están por llegar. Por eso, reclamamos una financiación justa, porque no vamos a resignarnos a que intereses partidistas condenen a nuestra comunidad a seguir siendo la peor financiada de España. Los murcianos tienen el mismo derecho que el resto de los españoles a contar con unos servicios públicos de calidad.

En esa misma línea, seguiremos exigiendo las infraestructuras necesarias para vertebrar nuestro territorio, mejorar la conectividad y competir con el resto de las comunidades autónomas en igualdad de condiciones.

Quiero terminar con una reflexión en este 9 de junio, aprovechando las palabras de Su Santidad el Papa León XIV, quien nos ha recordado que «no es la cultura del enfrentamiento, sino la del encuentro, la que genera estabilidad y prosperidad». Son palabras especialmente oportunas en un momento en el que la polarización está siendo utilizada como un arma política para enfrentar a los españoles.

Nuestra democracia no atraviesa su mejor momento cuando vemos cómo desde la política se cuestionan instituciones esenciales del Estado para tratar de ocultar casos de corrupción y escándalos que preocupan a los ciudadanos. Y eso se hace alimentando una división social que nada aporta y que solo sirve como cortina de humo para distraernos de lo verdaderamente importante.

Este 9 de junio es un buen momento para poner en valor la política que trabaja por el bien común; la que se centra en tomar decisiones para mejorar la vida de los ciudadanos. Ese es el objetivo que debe guiar a cualquier gobierno y también a quienes tenemos la responsabilidad de dirigir la Región de Murcia. Lo hacemos desde el diálogo, desde el acuerdo y desde la convicción de que el interés general debe estar siempre por encima de cualquier otro.

Una región abierta y conciliadora es lo que hemos conseguido ser a lo largo de siglos de historia. Con ese espíritu constructivo, con esa voluntad de armonía que suma esfuerzos y voluntades para ser mejores y más grandes, seguiremos trabajando por una tierra que mira al futuro con esperanza e ilusión.

Feliz Día de la Región de Murcia.