Pequeñas mentiras

Cuando los padres descubren por primera vez que su hijo o hija les ha mentido o les ha intentado engañar experimentan sentimientos de sorpresa y disgusto. Pueden sufrir incluso la decepción de asistir a un precoz fracaso en la educación de su vástago. Sin embargo, el engaño o mentira infantil es habitual y esperable. Suele aparecer antes de los dos años y no es raro que surja antes de finalizar el primero.

Las mentiras hasta los tres años son las menos estudiadas. Elena Hoicka, de la universidad de Bristol y sus colaboradores han desarrollado y validado recientemente en varios países un cuestionario sobre cómo son y cómo evolucionan las mentiras entre los diez meses y los cuatro años. Han hallado resultados esperables y otros sorprendentes. Los niños comienzan a mentir relativamente pronto y a los veinticuatro meses lo hace el 75%.

16 tipos de mentiras

Los dieciséis tipos distintos de mentiras y engaños que identifican estos psicólogos aparecen ya, con más o menos frecuencia, antes de los cuatro años.

Hasta aproximadamente los dos años y medio predominan los de fingir que no ha oído algo, esconder cosas, negar algo malo o prohibido que ha hecho, hacer a escondidas algo prohibido y emplear excusas o pretextos falsos. Son engaños frecuentes, simples, fáciles de detectar. No requieren mucha complejidad intelectual o lingüística y los aprenden observando o imitando la conducta de los demás. Son intencionales y se dirigen a evitar castigos o consecuencias negativas, aunque también a conseguir algo que les gusta.

Teoría de la mente

A partir de los tres años las mentiras adquieren poco a poco más complejidad, se basan en habilidades mentales y de comunicación y lenguaje más avanzadas e interviene la creatividad y la capacidad de ponerse en lugar del otro. Esta última es la que los psicólogos llamamos teoría de la mente o capacidad para adquirir la perspectiva de los demás y hacerse una idea de lo que sienten o piensan del interlocutor y de lo que les dice. Ejemplos son las exageraciones o fingir que no se comprende algo. Poco antes de los cuatro años, destaca la fabricación o invención de narrativas elaboradas o bolas y la ocultación deliberada de información.

Las relaciones con otros niños, familiares, compañeros de juegos o escuela y extraños les sirven para aprender, imitar o refinar sus engaños, pero también les ayudan a detectarlos. La mentira forma parte de la conducta social y contribuye a desenvolverse con soltura en un grupo, especialmente cuando se sufre alguna desventaja. El ser humano es una especie social, jerarquizada, en competencia por recursos limitados, materiales y no materiales, como la atención y el afecto de los demás. Este apoyo puede convertirse en una desventaja, pues entre los riesgos de mentir están el castigo o rechazo social que se puede sufrir y su relación con el egoísmo y la conducta antisocial.

Los padres influyen en la conducta

Los padres suelen mentir a sus hijos e influyen en la conducta de mentir. Cuando más competentes se vuelven los menores en producir y detectar mentiras, menos se les miente, posiblemente porque las mentiras paternas se vuelven menos eficaces o porque quieren que mientan menos.

El cuestionario de la doctora Hoicka permite saber cuáles son los tipos esperables de mentira según la edad. La capacidad de mentir se corresponde con la madurez de las habilidades mentales esenciales para la conducta social. El foco educativo debe ir dirigido tanto a no fomentar las mentiras como a que aprendan a valorar sus consecuencias y el daño que pueden hacer a uno y a los demás. Se trata de que eviten las mentiras malas, aquellas que hacen daño a otros o que les otorgan ventajas o beneficios indebidos.