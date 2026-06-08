Los incendios estructurales

El humo que hace unos días cubría el entorno de la Cresta del Gallo, en Los Garres, no solo era el reflejo de cincuenta viviendas amenazadas y de vecinos desesperados combatiendo las llamas con sus propias mangueras. Era, también, el síntoma visible de una quema mucho más profunda: la de un modelo de gestión forestal y de emergencias que, en la Región de Murcia —y, por extensión, en toda España—, está colapsando por pura inacción política y dogmatismo ideológico.

Los incendios forestales ya no son una anomalía del verano; son una constante que desborda nuestras capacidades. En lo que llevamos de 2026, tres de los cuatro incendios registrados en la Región han requerido el auxilio de medios externos y de otras comunidades, movilizándose a la UME hasta en dos ocasiones. Cuando un territorio es incapaz de asumir de forma autónoma la defensa de su propio patrimonio natural, el problema deja de ser meteorológico y pasa a ser estructural.

Para atajar este drama, el primer paso obligado es preventivo: hay que evitar que el fuego comience. Sin embargo, nos topamos de frente con el «eco-ilogismo» y el fanatismo climático. Paradójicamente, quienes dicen estar más preocupados por las emisiones de CO2 están logrando acabar con los mejores reguladores naturales de ese mismo gas: los árboles y plantas de nuestros bosques, que lo transforman en oxígeno.

Bajo la falsa premisa de una «intocable» pureza natural, se ha impuesto la criminalización de la intervención humana en el monte, impidiendo la labor preventiva más básica y tradicional: limpiar, desbrozar y permitir la gestión forestal que históricamente ha mantenido los bosques limpios. Un monte abandonado a su suerte bajo el dogma de la no-intervención no es un santuario ecológico; es, sencillamente, una pira de combustible seco esperando la primera chispa. La verdadera ecología pasa por entender que el cuidado activo es la única protección real.

Una vez que el incendio se desata, la última línea de defensa son los bomberos forestales. Y es aquí donde la gestión del Gobierno de la Región de Murcia muestra su cara más alarmante. Resulta inadmisible que un servicio esencial de protección pública precarice a quienes se juegan la vida.

Hablamos de profesionales cuyo alcance real va mucho más allá de echar agua al fuego. Los bomberos forestales de la Región de Murcia responden ante inundaciones, terremotos, vientos extremos y crisis medioambientales como la anoxia del Mar Menor. Su valía está contrastada a nivel nacional e internacional, habiendo combatido fuegos devastadores de 40.000 hectáreas en Canadá.

A pesar de esta hoja de servicios, las condiciones que soportan son denigrantes, comenzando por unos salarios que rozan el Salario Mínimo Interprofesional. A esto se suma un plus de localización, inferior a los 0,50 euros por hora, que les obliga a permanecer a menos de treinta minutos de su base, en turnos de disponibilidad de 24 horas, durante cuatro o cinco días seguidos, lo que convierte la conciliación familiar en una absoluta quimera.

La última oferta del Ejecutivo autonómico —un incremento del 18% escalonado a cinco años— no es más que un parche que no toca el fondo del asunto y que el colectivo ha rechazado con toda la razón. No es un problema de falta de soluciones técnicas, sino de falta de voluntad política. Durante mi etapa como Consejero de Emergencias planteé la única salida estructural y viable: encuadrar a los bomberos forestales en una Agencia de Emergencias regional, equiparados al Consorcio de Bomberos. El Gobierno regional decidió mirar hacia otro lado, y la precariedad actual es hija directa de aquella inacción.

El incendio de Los Garres ha sido el último aviso serio antes de la tragedia. Si queremos salvar nuestros montes y proteger nuestros municipios, el camino es claro: debemos desterrar las absurdas políticas del «eco-ilogismo» y del fanatismo climático y dignificar a nuestro servicio de extinción. No podemos seguir exigiendo heroísmo a cambio de precariedad, ni contemplar impasibles cómo los políticos de siempre devoran nuestro entorno. Para cuidar de nuestros bosques y de nuestra tierra, el sentido común dicta que hay que empezar por no criminalizar la gestión preventiva y por cuidar a quienes se encargan de cuidarnos. El futuro de nuestra tierra debe decidirse antes de la próxima chispa y la cuenta atrás solo se detendrá cuando la voluntad política esté a la altura del sacrificio de quienes nos protegen. Mientras tanto, los incendios forestales seguirán siendo estructurales.