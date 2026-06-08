Frente al ruido de la izquierda, el PP enarbola la bandera de lo social

Nos comprometimos a que haríamos todo lo posible por solucionar la incertidumbre a la que la insensatez de la oposición política de la Región había abocado a las personas más vulnerables de nuestra tierra. Desde el Partido Popular no íbamos a fallarles. A partir de entonces, centramos nuestros esfuerzos en sacar adelante dos decretos sociales de vital importancia en este curso político, como son las ayudas destinadas a los pacientes de ELA y las subvenciones dirigidas a las asociaciones del Tercer Sector en la Región que, sin esa inyección económica, les iba a resultar prácticamente imposible seguir desempeñando su gran labor de atención y ayuda a quienes más la necesitan.

Porque merece la pena recordar la infamia, aunque solo sea para evitar que se repita: hace dos semanas, una extraña alianza política en la Junta de Portavoces de la Asamblea impidió que se debatieran y convalidaran en el Pleno los decretos del Gobierno regional para activar las ayudas a colectivos de personas vulnerables. Pacientes de ELA, todas las entidades de discapacidad y sus familias, asociaciones de lucha contra la pobreza, Cruz Roja, Jesús Abandonado, Banco de Alimentos del Segura, Plena Inclusión, Cáritas Cartagena, Hospitalidad de Santa Teresa, Fundación Secretariado Gitano, asociaciones de atención a víctimas de violencia de género, Casa Cuna, FEDER… iban a ser algunos de los muchos damnificados por la irresponsabilidad de una oposición a la que solo le mueven sus intereses políticos. En lugar de estar desde el primer momento al lado de quienes más lo necesitan, decidieron utilizar el sufrimiento de muchas familias para intentar desgastar al Gobierno regional.

Pues bien: gracias a la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, y en virtud de los puntos 1 y 3 del artículo 87 del reglamento de la Asamblea Regional, y con el apoyo de quienes, afortunadamente, recapacitaron a tiempo, se consiguió incluir esas ayudas sociales del Gobierno regional en el orden del día del Pleno de la Cámara. A pesar, por cierto, del voto en contra de PSOE y Podemos, rechazo que después no se atrevieron a mantener en la votación de los decretos. Por tanto, el empeño del Partido Popular ha logrado que los enfermos de ELA y los colectivos de personas vulnerables reciban las ayudas del Gobierno regional. Y ha sido prácticamente en el último minuto, ya que estas iniciativas corrían el riesgo de decaer el 9 de junio si no pasaban el trámite parlamentario.

Se ha vuelto a demostrar que el Partido Popular enarbola en exclusiva la bandera de lo social en la Región, frente a una izquierda que solo aporta nervios, ruido e… insultos, como se demostró en ese mismo Pleno de la Asamblea. Tuvimos que aguantar que desde la bancada del PSOE, el mismo partido que hace uso de las cloacas para asaltar el Estado de Derecho y tapar sus incontables tramas de corrupción, se nos llamara fascistas… por propiciar, con el reglamento de la Asamblea en la mano, un cambio en el orden del día del Pleno para que ningún paciente de ELA ni ningún colectivo de personas vulnerables de la Región se quedara sin las ayudas que les corresponden.

Pero así de desnortado se encuentra el PSOE de Pedro Sánchez y Francisco Lucas. El partido de un Gobierno que ha desprotegido a las mujeres víctimas de violencia de género, que ha impedido, porque son incapaces de aprobar presupuestos en toda la legislatura, que el plan de choque de la dependencia siga adelante, que ha aplicado recortes al Plan Corresponsables, o que en la Región de Murcia no financia el 50% de la dependencia.

Las asociaciones y colectivos del Tercer Sector saben perfectamente en quién confiar: en el Partido Popular y el Gobierno del presidente Fernando López Miras. Seguiremos trabajando por mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de la Región, en especial de las personas más vulnerables.