Florentino puede devorarse a sí mismo

Como Eresictón, aquel rey de la griega Tesalia condenado por la diosa Deméter a devorarse a sí mismo por talar un árbol sagrado, el presidente absoluto del Real Madrid esprinta desbocado a un final que podría ser injusto con su enorme trayectoria blanca.

Si el hambre insaciable fue la pena impuesta al mitológico monarca griego por su ambición infinita, la soberbia infinita de FlorentinoPérez es resultado de una personalidad tan singular, brillante e incontestable de lejos como pedestre, inconexa y hasta contradictoria en la corta distancia. Y casi patética, por las filias y fobias acumuladas con el paso de los años, la propia edad y el peso de la púrpura lograda.

Es una triste realidad porque el equilibrio, la calma y la comprensión son sinónimos de envejecer bien y, por el contrario, los nervios, la precipitación, la agresividad y la prepotencia innecesarias evidencian que este hombre está fuera de la realidad.

Pérez hubiera ganado por incomparecencia, como hasta ahora, o por goleada si alguien hubiera osado disputarle el trono, pero señalar innecesariamente en aquella demencial rueda de prensa inicial, al anunciar elecciones, a quien ahora se ha revelado como potencial presidenciable, Enrique Riquelme, fue un error mayúsculo.

Ganará, en todo caso, pero el madridismo sabe que hay alguien más.

Quienes crean que Mourinho encarrilará la política deportiva del Real Madrid, o sea, la de Pérez, en el pecado llevan la penitencia. Mortal en quien lo patrocina.

Aparte, Florentino no debía menoscabar el legado de Ancelotti y Zidane, argumentado que sus éxitos son producto de la labor previa del luso. Es una afrenta, también innecesaria, a dos magníficos técnicos y un insulto a la inteligencia. Los méritos de Mourinho se explican por sus títulos. Ya lejanos, sí, pero incontestables.

Otra cosa es que el portugués sea ahora el indicado. En opinión de muchos, no es en absoluto el entrenador que el Real Madrid precisa en este momento. Es más, también somos legión quienes pensamos que su paso por el Bernabéu no fue idílico.

Ganar una Liga y Copa en tres años lo han superado técnicos sin el renombre del autoproclamado número uno con su polémico dedo índice. Y, desde luego, hay media docena que lo superan ampliamente por mucho que le tocara enfrentarse al irrepetible Barça de Guardiola. Es más, dividir al madridismo fue su aportación más sonada. Y, desgraciadamente, aún perdura.

Como ejemplos, enfrente del oficialismo florentinista y del fanatismo mourinhista se sitúan Raúl, Hierro, Casillas y Del Bosque, alineados con el presente y futuro del candidato Riquelme, y otros que no han dado la cara, como el otrora afín a Pérez Valdano. Madridistas indudables que, no obstante, reconocen el portentoso legado del actual presidente, como el propio joven empresario alicantino, en una muestra de realismo y elegancia de la que, inexplicablemente, carece el actual Florentino.

Por otro lado, Konaté y Dumfries difícilmente enmendarán la deriva del juego que ofrece la plantilla merengue. Los Rodri y Haaland que prometía Riquelme sí cubrirían huecos clamorosos en el Madrid, junto con algún especialista por la derecha.

Punto y aparte para Klopp, sueño mayoritario del madridismo. Hace meses aseguramos que el alemán no vendría nunca a un club donde la política deportiva la marca su presidente. Y es probable que Raúl y Riquelme, con una propuesta tan distinta como profesionalizada sí le hubiesen convencido, aunque esto no lo sabremos por ahora.

El melón de la realidad económica madridista no se abrirá hasta que no se vayan Florentino y su oscuro mago financiero y ahijado Laghari, para lo malo. O, para lo bueno, si logran enjaretar el nuevo modelo societario que propugnan. Sin trampas, sería su legado más importante, por encima, incluso, de sus éxitos deportivos.

Sin entrar en detalles, parece que el riesgo de los mil doscientos millones de deuda por un estadio capado de conciertos y parking, fundamentales para un costo tan desmesurado, ha sido el detonante de las inesperadas elecciones.

Ese lastre puede hundir al club que más vende del mundo, que no quiere decir el más rico. Sí lo es en “fondo de comercio”, —capacidad de generar negocio por su imagen y clientela—, pero eso no pesa, por intangible, y el peso real de las deudas podría hundirlo.

Resumiendo, elecciones disputadas, nervios imprevistos, crisis deportiva, trampantojo económico, zozobra financiera, un presidente actual, otro futuro y un dudoso porvenir madridista que puede devorar a cualquiera.

Solo el juego y el balón pondrán a cada cual en su sitio.