El engaño del PP sobre la climatización en centros educativos

Frivolidades aparte, como la del consejero madrileño de Cultura despreciando el debate sobre la climatización de centros educativos, lo cierto es que la cuestión de las altas temperaturas en las aulas de colegios e institutos constituye un problema estructural de primera magnitud -nada coyuntural- que es necesario abordar mediante una adecuada estrategia.

Es necesario aclarar que la cuestión no consiste solo en enfriar el aire de las aulas. El concepto de climatización incluye también la eficiencia energética, la calidad del aire y el bienestar térmico. Se trata, en definitiva, de alcanzar unas condiciones adecuadas de temperatura, humedad, ventilación y calidad del aire interior de las aulas, ocupadas normalmente por un número elevado de alumnos.

Estas condiciones vienen determinadas por el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado en 2007, que transpone directivas europeas e incorpora avances técnicos en materia de ventilación y salud ambiental, todo ello en coordinación con el Código Técnico de Edificación.

En resumen, desde 2007 todo nuevo colegio o instituto, como también ocurre con un nuevo centro de salud u hospital, incluye en su proyecto de construcción instalaciones centralizadas de ventilación y acondicionamiento del aire interior para alcanzar las condiciones establecidas en el RITE.

¿Por qué esta preocupación por la calidad del aire interior en centros educativos? Todos somos conscientes de la facilidad con que se transmiten las enfermedades respiratorias e infecciosas en estos espacios. La pandemia de la covid-19 todavía puso más de manifiesto la necesidad de cuidar el ambiente interior de las aulas. Por ello, la Consejería de Educación comenzó a incorporar desde 2020 partidas presupuestarias destinadas a climatización de los centros educativos.

Además, los pediatras vienen alertando de que la acumulación de CO2 en las aulas y las altas temperaturas provocan fatiga, somnolencia y pérdida de concentración. A ello se suman otras consecuencias potencialmente más graves en condiciones más extremas, cada vez más frecuentes en los últimos años, como consecuencia del cambio climático.

Por tanto, el problema va más allá de la instalación de aparatos de aire acondicionado. Requiere una evaluación energética y de las necesidades de climatización de cada centro. Dicha evaluación debería dar paso al correspondiente plan de mejora, con las soluciones específicas para cada edificio, que incluyan no solo sistemas de adecuación de la temperatura interior, sino también sistemas de ventilación mecánica y otras actuaciones sobre los espacios exteriores, como revegetación o la creación de zonas de sombra.

En definitiva, la climatización de los centros educativos supone todo un reto derivado de los efectos del cambio climático y al que las distintas comunidades autónomas están respondiendo de manera diversa. Por ejemplo, Extremadura y Andalucía han aprobado sendas leyes de «mejora de la eficiencia energética y las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos», que establecen objetivos, planificación, criterios de actuación y, sobre todo, compromisos presupuestarios. Otras Comunidades, como Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, mantienen planes estables regulados por normativa propia o desarrollados mediante convenios con los ayuntamientos.

De todo el sur peninsular solo el Gobierno de la Región de Murcia parece vivir en otro mundo. Tacha de anuncio sin credibilidad la próxima aportación de 200 millones por parte del MITECO destinada a impulsar estas actuaciones, frente a la realidad que representan los 80 millones invertidos por su parte desde 2020.

Sin embargo, lo cierto es que, según los presupuestos de la CARM y los datos de ejecución presupuestaria publicados mensualmente por la Consejería de Economía y Hacienda, la Consejería de Educación ha dispuesto desde 2020 de 35 millones para invertir en climatización -el 98% cofinanciado con fondos FEDER- de los cuales únicamente ha ejecutado el 10%, es decir, 3,5 millones en seis años.

Ahora, Fernando, anuncia una inversión de 11 millones de euros para 2026, prácticamente los mismos fondos que quedaron sin ejecutar en 2024 y 2025 -10,4 millones exactamente-. Sin embargo, no aclara qué ha ocurrido con los más de 30 millones no ejecutados desde 2020. Estaría bien alguna explicación.