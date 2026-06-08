Cómo desmontar la política cultural del socialismo

La política cultural del socialismo se ha presentado en la Asamblea Regional travestida como nuevo "derecho democrático" que sólo sirve para crear enchufes. Los socialistas han intentado (sin éxito) sacar adelante su "plan director de cultura" maqueado con vestimenta resultona y lenguaje burocrático.

Pero ahora es imposible dejarse camelar por el Partido Socialista. Y mucho menos por su política cultural que es el mazo para hacer todas las demoliciones de la izquierda. No es lo mismo una sociedad gobernada por los principios de patriotismo, tradición, autoridad, orden y decencia que una sociedad que haya derribado a martillazos esa cultura corporativa.

El socialismo maneja el odio como estrategia para el cambio. La lucha de clases de ayer es ahora un enfrentamiento cultural a gran escala. Inventan derechos que no se pueden satisfacer y esa insatisfacción crea resentimiento que permite enfocar a un enemigo culpable. La hegemonía socialista exige una "democracia radical" donde cualquier capricho se reivindica como un derecho que coloca a los españoles en las barricadas.

La política cultural del socialismo siempre necesita un adversario en forma de caricatura: explotador, machista, xenófobo, retrógrado, negacionista, neoliberal o ultraderechista. Su mejor referencia es la II República. Y con esa mala memoria histórica arrastran y tiran por la cuneta a los españoles junto con la Constitución y la Monarquía. Han elegido ese modelo porque el Frente Popular identificó perfectamente a sus enemigos, para taparles la boca, marginarlos y liquidarlos.

El socialismo eleva a categoría de mito el lema "toda la cultura al servicio del partido", incluyendo la "oficina de artes escénicas" de la Diputación de Badajoz, aunque su director no sabe dónde está. Pedro Sánchez presume del andamiaje que ha montado con el "poder suave" de la cultura y la cooperación con África y el Magreb para combatir modelos autoritarios que cuestionan el multiculturalismo y las migraciones masivas que van a repoblar las democracias.

Hay que reconocer que durante la II República el humor gráfico destacó por su crueldad, aunque los memes del socialismo actual (sus dirigentes, familiares y comisionistas) causan más indignación y vergüenza. Clara Campoamor aborreció el Frente popular y dejó escrito: "Deseo ardientemente el triunfo del alzamiento nacional para evitar el derrumbamiento de España". En sus cartas habla de una cultura satánica que sólo trae amenazas, persecución y violencia. Los que estaban fuera eran señalados como fascistas y los que estaban dentro no podían salir sin exponerse a graves consecuencias.

Hoy como ayer, el rojerío y los masones se infiltran en las relaciones de poder para desmontar la cultura tradicional y favorecer la implantación de su proyecto incluso cuando manda el Partido Popular. Las grandes leyes del socialismo (memoria histórica, legislación educativa, las leyes separatistas, climáticas, abortistas o las de género) responden a una matriz cultural que ha sido imposible criticar hasta la llegada de Vox al escenario político.

Esa cancelación pudre el cine, la televisión, los festivales y los libros de texto. Matemáticas con perspectiva de género, ansiedad climática en adolescentes, olvido de la Reconquista y desprecio por la evangelización de América. Y dicho esto se comprende perfectamente por qué el Partido Socialista le pide al Popular que haga un "plan director de cultura", sin decirle cómo debe hacerlo, en qué contenidos debe centrarse o qué ideas debe establecer como prioridad.

El Partido Socialista sabe que toda estrategia que se denomine "cultural" será políticamente correcta y progresista. No importa que el discurso lo haga López Miras montado en su carroza o lo dicte Begoña Gómez desde su "cátedra" de Transformación en la Complutense. El resultado siempre será exaltación del arte woke, cultura degenerada, conciertos pro-etarras, actos de blasfemia, cine guerra-civilista y cultura de la muerte. Todo el que quiera entrar en circuitos oficiales o ser subvencionado debe hacer agitación y propaganda para el proyecto de dominación socialista.

El poder suave del que habla Pedro Sánchez también encubre servidumbre con la "alianza de civilizaciones" del imputado Zapatero, que está pringado hasta las cejas haciendo bizcochos de cultura socialista donde mete verdaderas joyas, más caras y vistosas que las paseadas por Ábalos en los viajes oficiales. En este ambiente de taberna crapulosa, cuando socialistas y comunistas piden al Gobierno regional un plan director de cultura, no temen el resultado porque tienen bajo control el marco de referencia para hacerlo. Lo malo es que al desnudar esa referencia decadente vemos a un PP postrado para darle gusto al marxismo cultural. Sólo Vox puede evitar que se cometa semejante aberración.