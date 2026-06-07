Un millón de hostias

Casi medio millón. Son 480.000 las hostias que unas beatíficas hermanitas de varios conventos prepararon para ser consagradas en la misa papal de Madrid. Parecen muchísimas, pero no lo son comparadas con los millones de autoconfesos católicos en España: 27 millones, calculó el CIS de 2025. En 2011, el 71,7 se decía católico; en 2026, el 53%. Lo cual no está ni mal ni bien. Simplemente está. Eso lo sabe mucha gente. No toda, huyamos de cálculos absolutos.

Entre los que lo saben figuran, seguro, los miembros del aún gobierno actual. O, al menos, el presidente, que se presta a esas multitudinarias celebraciones religiosas públicas, poniéndose a su servicio, embarcándose con todo su equipo en un autoblanqueo que intenta aprovechar que hay otro papa supuestamente progre, al final de cuyo mandato, cuando el señor lo acoja en su gloria, se apreciará lo modernísima y actualísima que dejará a la Católica, como se vio a la muerte del jesuita Bergoglio. Vamos, que está la Iglesia que no la conoce ni su madre, ¿Verdad que sí?

Entre los que no lo saben, o le es indiferente, hay gente que se pregunta para qué sirve una constitución. Española, por más señas. Mucha peña está acostumbrada al incumplimiento flagrante de ese texto del 78 que se ha hecho sacro y al que con frecuencia cansina prebostes y mandamases recurren verbalmente para señalarlo como ideal, que protege los derechos de todos, garante de la convivencia y unas cuantas cosas más. Todas buenas, claro.

A uno se le antoja que el número de violaciones de lo que dice la Carta debe ser tan numeroso como las casi quinientas mil hostias consagradas —no de las otras— que se reparten hoy en la madrileña plaza de la diosa hija de la tierra que fecundó Zeus. Es de suponer que en Barcelona, para no ser menos, habrá otras tantas en la elefantiásica basílica que ideó y dejó a medio el Venerable Antoni Gaudí. Serán, pues, quizá un millón las hostias propinadas de mano a boca: hay que sumar las de Tenerife y Gran Canaria.

El número de asistentes, convencidos o folclóricos, a las ceremonias —que especialmente las televisiones públicas refriegan en la cara de agnósticos, ateos, indiferentes, musulmanes, evangélicos, pentecostales...— es más apabullante que el de las hostias. La cantidad de horas de informativos de esos medios de propiedad estatal, también. Un esfuerzo sin precedentes y unas audiencias de récord, alardean.

Ese gran despliegue lo pagamos todos, los que dicen ser católicos y los que no. En esto hay que reconocer que la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica y Romana también se la metió doblada a los poderes del Estado, llevándolo a mamar en sus ubres como en los mejores tiempos del nacionalcatolicismo y a pesar de lo que dice otra santa, la Carta Magna, en lugar tan destacado como el Título I (De los derechos y deberes fundamentales), artículo 16.3.

Hecha la ley, hecha la trampa. Así se hizo y amén. Porque ese apartado, aunque establezca que «ninguna religión tendrá carácter estatal», también dice que «los poderes públicos (…) mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones». Es lo que hay y es trapacero, como se ve a menudo. Porque establece trato de privilegio para los del papa de Roma —como si no bastara con el Concordato— y mete a los demás en un totum revolutum. Gran avance el del 78: pasamos del franquismo con religión oficial y nacionalcatolicismo a democracia con religión privilegiada y socialcatolicismo, principal soporte político de la monarquía católica, como es bien sabido. Antes hubo conservacatolicismo, se consuela alguno.

Cosa no de extrañar, pues no en balde los reyes de España y sus sucesores son «sus católicas majestades», según la bula Si convenit de 1496 del papa Alejandro VI, en premio a la culminación por Isabel y Fernando en 1492 de la gran gesta de la Reconquista. Por lo que tampoco chocará que Sus Católicas Majestades Felipe VI y Leticia I ocupen sitial preferente en los festejos en honor de León XIV y reciban fervorosamente sendas hostias consagradas del medio millón hecho por las piadosas monjitas. Como corresponde a un Estado aconfesional. Lo de laico, queda para otra era.