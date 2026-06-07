Lo que nos inspira

1.-El consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid ha dicho en sede parlamentaria que el calor puede ser fuente de inspiración. Se pone a sí mismo como ejemplo, que estudió en un colegio público en Murcia, donde «cuando hace calor, hace calor», y ahí está él triunfando en Madrid. Dicen los más viejos del lugar que los veranos de estos últimos tiempos están siendo más calurosos que nunca. Empiezo a atar cabos: la reciente proliferación de buenos escritores en la Región de Murcia se explica por el calor. Ni el meteorito de Molina, ni las musas. Es el calor. En Murcia se escribe dopado por el calor. Uno, que tiene su prurito, se plantea dejar de escribir en verano en esta tierra. No tiene mérito escribir una obra maestra en la canícula murciana. Sale sola. El mercurio que sube impulsa imparable el estilo, la arquitectura de la trama y el acierto léxico.

2.-La UCO vigila a la UCO. Resuelta queda la sempiterna incógnita de quién vigila al vigilante. Pues a la UCO la vigila la misma UCO. El órgano del instituto armado se desdobla en dos para investigar, por orden del juez Pedraz, las presiones que se hayan ejercido sobre la propia UCO para que hiciese la vista gorda en ciertas investigaciones sobre casos de corrupción. Presuntamente algunos altos mandos habrían lanzado la consigna de mirar para otro lado cuando se investigara según qué. Estamos llegando a un punto en el que vamos todos mirándonos unos a otros de reojo. Y el caso es que parece que tenemos razones para la desconfianza.

3.-La ‘fontanera’ Leire Díez se ha convertido en portaestandarte y espejo del lío en el que se encuentra el partido del Gobierno. Después de tumbar al presidente Rajoy por la corrupción en la que estaba chapoteando, a los mismos protagonistas de la moción de censura les faltó tiempo para lanzarse a corruptelas ramplonas y zafias. Dónde queda la donosura de un Bárcenas que acudía a Suiza lo mismo a esquiar con estilo que a depositar maletines con numerario en elegantes entidades crediticias. O el pago a señoritas de compañía con tarjetas ‘black’. También hay que reconocer una cierta elegancia en la operación Kitchen, en la que no faltaba un falso cura trabucaire y el ángel de la guarda llamado «Marcelo» que protegía al ministro del interior. Lo de Koldo/Ábalos enchufando odontólogas en ciernes en empresas públicas no da el nivel. Y mucho menos lo de Leire Díez con Cerdán. Sus conspiraciones parecen sacadas de la TIA de los tebeos. Ya que no han aprendido que la corrupción se paga y están tropezando en la misma piedra, por lo menos habrían podido tomar nota y haber ascendido un peldaño en clase en la ejecutoria. No lo tenían tan difícil. Pero han caído todavía más bajo.

4.-La visita del Santo Padre que vive en Roma compite con el desarrollo de la Feria del Libro de Madrid. El acceso a la misma se está viendo dificultado por el caos circulatorio que los desplazamientos del papa provocan. Quienes prefieren la ilustración racional que proporcionan los libros van a tener que enfrentar dificultades para acudir al parque donde se festeja su existencia. La comunión de los lectores con los escritores es de naturaleza muy distinta a la de la fe de los que ven en el papa a un representante tangible de lo Intangible. Aunque también hay entre los lectores algún que otro idólatra que venera de modo irracional a algunos encumbrados escritores cual si se tratara de seres sobrenaturales poseedores de alguna sabiduría trascendente. Ignoran los tales que los escritores no somos otra cosa que ejercientes, con más o menos acierto, de un simple oficio.

5.-La fe, sin duda, mueve montañas. Y también se sabe que si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Véase a Pedro Sánchez poniéndose a la sombra de la montaña papal para que lo cobije en estos tiempos de tribulación. Amén.