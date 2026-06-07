Ahora que vamos a celebrar el Día de la Región sería una buena idea saber cual es la cuenta que tenemos que pedir a quien nos gestiona en la Comunidad Autónoma. Para ver como van las líneas de la factura basta con recurrir a la lista básica del artículo 148 de la Constitución.

Una cosa que me tiene perplejo es que hayan nombrado a la gerente del SMS consejera de Sanidad en la Región de Murcia. Los que defenestran a Zapatero o piden la inmediata dimisión de Pedro Sánchez observan con benevolencia y comprensión, o al menos con silencio, que a una señora cuyo trabajo era gestionar el SMS se la considere, al mismo tiempo, ajena al escándalo de las prótesis caducadas que sucedió bajo sus narices e idónea para solucionarlo en un puesto más alto. ¿Es que va a ver ahora mejor el problema? Entonces, ¿consideran que la posibilidad de que una prótesis caducada termine en el cuerpo de un familiar y acabe con su vida no merece siquiera un momento de conversación?

Si pasamos a la Educación, la lista del 148 sonroja. ¿Les parece bien que los padres de los colegios públicos tengan que hacer rifas para pagar un aire acondicionado? Con las millonarias partidas que se firman para la educación concertada, ¿no ha habido ni miajita para financiar la climatización de las escuelas públicas o ayudar a los ayuntamientos? ¿Es que los hijos de los que votan van solo a concertados? Quizás algunos piensen que el bochorno fortalece el carácter, pero no sé si sudar la gota gorda sin necesidad forma parte de una educación de calidad.

Para todo eso se necesita dinero, es cierto y de eso Lopez Miras anda escaso. ¿Que el Gobierno regional haya renunciado a más de 3.000 millones del nuevo sistema de financiación sin ofrecer una alternativa al sistema propuesto no amerita ni un mal chiste a la hora del café en la barra de un bar?

De esa lista del 148, que les recomiendo leer tranquilamente, no hemos cubierto ni el 1%, pero entiendo que es mucho más divertido comentar el último escándalo del Gobierno central. Nos lo sirven como menú del día en todas las televisiones, con todos los elementos picantes de un vulgar chorizo. Mientras tanto, la mala gestión de nuestra región madura como un buen pata negra: se cura en la sombra, se lonchea fino y, cuando venimos a darnos cuenta, no han dejado ni el hueso para hacer caldo.