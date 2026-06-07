La casita del terror

Tengo la sensación de que Bad Bunny lleva una eternidad con su gira en España. Sin duda es uno de los fenómenos sociológicos más potentes de nuestra época. La expectación es real, la energía es innegable y el impacto cultural del puertorriqueño es necesario. Benito Antonio Martínez Ocasio ha logrado democratizar la música urbana, rompiendo moldes de masculinidad y dándole voz a una generación que encuentra en sus letras un espacio de libertad, catarsis y validación.

Su propuesta artística me gusta y la defiendo. Representa un altavoz global indispensable. Sin embargo, cuando las luces del estadio se encienden, la magia de esa comunión popular se topa de frente con una contradicción incómoda y elitista que empaña la experiencia, siento seguir con la turra del rincón conocido como «La Casita». Lo que originalmente se concibió en el universo del artista como un homenaje a las raíces humildes de Puerto Rico, y al hogar de la clase trabajadora, se ha transformado en un búnker de exclusividad insoportable. «La Casita» se ha convertido en el epicentro del postureo, un espacio VIP reservado para los sospechosos habituales del universo de los influencers y las celebridades patrias. Ver a esta corte de creadores de contenido me produce pudor y un rechazo inmediato. Es la cumbre de lo hortera.

El misticismo de un concierto masivo se quiebra cuando el escenario se satura de egos que parecen exigir su cuota de pantalla por el simple hecho de existir, de estar ahí. Qué peligroso y cuánto daño hacen estos escaparates a las generaciones de jóvenes cuya máxima aspiración es parecerse a los inquilinos que ocupan la Casita. Menudos referentes. Lo verdaderamente insufrible es la retransmisión de ese privilegio. Salir proyectado en las pantallas gigantes del estadio mientras estás dentro de «La Casita» persigue un único fin: restregarle al resto de los mortales un estatus artificial. Mientras sesenta mil personas abajo sudan, saltan y se dejan la garganta, las pantallas nos obligan a ser testigos de un perreo de pasarela, desprovisto de verdad. Esa exposición constante convierte el recital en un escaparate clasista que contradice el propio discurso de cercanía del cantante. Me alegra que conforme van pasando los conciertos y nos saturamos con las imágenes de quienes han sido los elegidos, se haya generado el debate y provoque rechazo.

Esta desconexión me lleva a reflexionar sobre el impacto, el comportamiento de la gente joven y su manera de consumir música en directo. Resulta estremecedor ver cómo miles de chavales son capaces de pagar una pasta por una sola entrada, precios desorbitados que a menudo rozan el absurdo económico. En una sociedad donde la vivienda es inaccesible y el empleo juvenil es precario, el sacrificio financiero que realizan muchos jóvenes para conseguir un ticket evidencia una alarmante vulnerabilidad ante el FOMO (el miedo a perderse algo). Se ha instalado la creencia de que si no estás allí, si no lo grabas, si no lo enseñas, no existes. La industria musical se aprovecha de esta necesidad de pertenencia para inflar los costes hasta niveles prohibitivos, convirtiendo la cultura en un lujo inaccesible para el bolsillo común.

La gira de Bad Bunny nos deja un sabor agridulce, al menos a mí y creo que a mucha gente. Por un lado, aplaudo la genialidad de un icono que ha cambiado las reglas del juego de la música latina internacional. Por el otro, lamento profundamente que el espectáculo se rinda ante la tiranía de la cultura VIP y la validación digital de unos pocos privilegiados. Si el futuro de la música en directo pasa por pagar fortunas para terminar contemplando a influencers en pantallas gigantes, habremos transformado los estadios en centros comerciales del ego. Benito nos canta a todos, pero «La Casita» nos recuerda, de forma dolorosa, que en la era de las redes sociales todavía existen las clases sociales. Feliz domingo.