Antonio Zarco, rumbo al infinito

Lo habré de decir: desde la más tierna infancia siempre sentí admiración por ciertas vocaciones de servicio y renuncia, esas vocaciones místicas de pastores que buscan la salvación de las almas y aquellas otras de servicio a la Patria. Puede que fuera por tradición familiar, ya que mis abuelos fueron oficiales de las gloriosas infantería y caballería españolas, a los que nunca conocí porque jamás volvieron de la sangría que significó para la España del siglo pasado la guerra de África. Tal vez fuera por las influencias de la época, de aquellos monjes soldados de los que nos hablaban en las aulas, de los tebeos de Hazañas Bélicas, del Capitán Trueno o de Vidas Ejemplares, por lo que sentí el tirón de las citadas y virtuosas vocaciones. Aunque me hube de conformar, previo informe del Hospital Naval de Cartagena, en unos tiempos menos considerados, con aquel papelito en el que se leía «Inútil total» para el servicio militar debido a mi inoportuna miopía, lo que dio al traste con mi vocación castrense.

Debió ser por ello por lo que siempre vi al tío Antonio con un aura de respeto y admiración. Llegando a sentir sana envidia cuando escuchaba las narraciones de sus mil aventuras por los mares de este mundo junto a las rompientes mediterráneas de Cabo Roig.

El capitán de navío de la Armada Antonio Zarco Navarro zarpó en su última singladura la semana pasada. Asumió, plantando cara, la enfermedad y la muerte con la valentía y fe que siempre le caracterizaron, reflejo inequívoco de su arriesgada vocación marinera.

Nunca llegué a saber como nació tal vocación y amor a la mar. Seguramente sintió lo mismo que aquello marinos nacidos tierra adentro, que forjaron un imperio surcando océanos. Antonio Zarco vino al mundo en Molina de Segura, cartagenero de corazón, y siempre será recordado por su misión como capitán de la fragata ‘Santa María’ y por sus largos años de servicio en el arma submarina capitaneando el submarino ‘Delfín’ S-60 de la clase Daphne.

El 2 de agosto de 1990, el ejército de Sadam Hussein cruzó la frontera de Kuwait y ocupó aquel país en menos de veinticuatro horas. El dictador iraquí había acusado repetidamente de intentar arruinar a Irak vendiendo petróleo a un precio inferior al fijado por la OPEP. En 1991, el golfo Pérsico estalló en llamas. Todas las gestiones diplomáticas resultaron fallidas. El 17 de enero, a las doce y diez de la madrugada, las fuerzas aliadas comienzan la operación ‘Tormenta del desierto’ con un ataque aéreo masivo sobre objetivos estratégicos iraquíes. Durante más de un mes se suceden los ataques sobre Irak, cuya única respuesta fue el lanzamiento de misiles Scud contra Israel y Arabia Saudí. El 24 de febrero comienza la ofensiva terrestre y, cuatro días después, George Bush anunció el fin de la contienda que puso al mundo al borde del abismo. De Bagdad en llamas a la liberación de Kuwait pasó apenas un mes.

España, integrante de la OTAN desde 1982, contribuyó al bloqueo marítimo del golfo, enviando a uno de los buques más modernos de la Armada española en aquellos días: la fragata ‘Santa María’ (F-81), al mando del entonces capitán de fragata Antonio Zarco, en una de la primeras misiones internacionales de nuestra Armada, puede que la primera. Una misión que exigía una gran responsabilidad, reservada a oficiales de gran experiencia y prestigio de nuestra marina como lo fue el comandante Zarco.

A lo largo de los años alcanzó el empleo de capitán de navío, cosechando numerosas condecoraciones españolas y extrajeras (entre ellas la Medalla al Mérito Naval), fruto de su trayectoria marcada por el compromiso, el esfuerzo y el amor a España. Hombre culto, sabio e intrépido hombre de mar que tuvo como grandes pasiones el océano, el deber y la familia, a las que entregó los mejores años de su existencia.

La Salve Marinera se escucha en la lontananza de una mar embravecida, en el horizonte infinito que da al ilustre marino español Antonio Zarco Navarro la bienvenida junto a su divina madre la Virgen del Carmen.

Descansa en paz, mi comandante.