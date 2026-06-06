Temas reales

El miércoles, la princesa Leonor dedicó el día a recibir honores. Yo no he sido nunca princesa, ni siquiera príncipe, pero imagino que, aunque lo de que te den medallas y colgantes sea una cosa buena y un detalle de agradecer, todo eso trae consigo extensos actos, largos discursos de políticos muy crecidos ante la ocasión de fotografiarse con la futura reina y colocar la foto del evento en un marco encima de la mesa del recibidor de su casa; y también mucho estrechamiento de mano más o menos sudorosa, una memorización intensa de quién es quién en cada contexto, porque no vaya a ser que confundas a un alcalde con otro, que los hay muy parecidos. Luego está lo de saludar al pueblo que se pone allí con las banderas manifestando su alegría y su cariño, que debe dar gusto que te aclamen, pero es mucho saludo. Vi en la tele a dos señoras que decían que les había dado la mano la princesa y que no pensaban lavársela. Todo muy bonito, pero creo yo que algo cansado para la joven princesa, que, además, iba de uniforme de aviación y hacía un calor de tres pares.

La verdad es que a la futura reina se la ve simpática y además está haciendo méritos para llegar bien entrenada al trono. Yo hice una mili e imagino lo que habrá sido para ella hacer tres, por tierra, mar y aire, y, además, está claro que no se ha ido de rositas, ni ha estado en los distintos destinos en plan princesa, sino que se lo ha currado y a fondo. Aquí, en San Javier, hubo un momento en el que no tuvo más remedio que subirse sola a un avión despegar, volar sobre el Mar Menor (dice que le ha gustado mucho y que a ver si lo cuidamos) y luego aterrizar, que no es poca cosa a la hora de la valentía, por más que hubiera entrenado con los mejores profesores. Yo creo que el primer día que te dejan ahí sola/o con el cacharro y te dicen que p’arriba, debe dar algo de cánguele, seas princesa o simple cadete. Y también se ha tirado en paracaídas, que eso sí que acojona, oiga, es seguro.

Y es que las Casas Reales modernas es lo que tienen, han de profesionalizar el cargo, darle contenido, tener una formación profunda y lo más extendida posible, en el sentido que han de procurar saber un poco de todo. Yo, no porque venga de familia de la nobleza, que mi padre era camarero, sino por esto de escribir o andar pululando por los medios de comunicación, he tenido ocasión de conocer, e incluso de entablar un poco de conversación con los miembros de nuestra familia Real. La que mejor me cae sin duda es la reina Letizia, fundamentalmente porque, la veas donde la veas, vaya con corona o de vaqueros, cuando hablas con ella sigue saliendo la periodista que lleva dentro. En una ocasión, se enganchó tanto en la conversación con dos periodistas y conmigo en un acto, que tuvo que venir Felipe VI y decirle: ‘Por favor, Letizia, vamos, que hay que saludar a mucha gente’, y ella se fue con pena porque hablar de su antigua profesión es lo que más le gusta.

El rey Juan Carlos también tenía un trato con la gente que resultaba muy agradable, porque tú estabas hablando con él, un poco acojonado y con cuidado de no meter la pata (en principio tienes que llamarlo ‘majestad’, después ya puedes dirigirte a él como ‘señor’) y él de pronto suelta un ‘¡coño!’ por cualquier razón y eso lo tranquiliza a uno.

Los vecinos de San Javier dicen que les hubiera gustado ver más a la princesa Leonor por el pueblo, que ha salido poco por allí. Imagino que siempre que haya podido se habrá alejado del cuartel lo más posible, y se habrá ido a pasarlo bien con sus amigos, porque, oiga, ha sido mucha mili, y, dicen que ella no ha querido tener ningún trato especial y distinto al de sus compañeros, así que necesitaría divertirse en los días libres lejos de la disciplina militar. Es natural.