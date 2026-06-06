Modernismo entre las manos

En gran medida, el Modernismo o Art Nouveau supuso una gran revolución en la configuración de las ciudades y en el urbanismo de transición del siglo XIX al XX. Asimilada la revolución industrial, la nueva burguesía emergente buscó rodearse y habitar exclusivas viviendas acordes a su nuevo estatus social. Construcciones que, en muchas ocasiones, fueron una simplificación de lo que antaño habían sido los grandes palacios urbanos de la nobleza. Un arte, elegante y fascinante, que el Art Nouveau llevó a casi todos los aspectos de la vida fundiendo, maravillosamente, la arquitectura con las diferentes ramas de la artesanía. La mayoría de estas construcciones llevan entre nosotros poco más de cien años; sin embargo, su presencia está tan asimilada en el dibujo de los espacios públicos que no podemos imaginar muchas ciudades sin su aportación.

Se suele considerar la casa Tassel de Víctor Horta, en Bruselas, como la primera vivienda realizada en Europa en este rompedor estilo. Todos sabemos que el Modernismo encontró en Cataluña el caldo de cultivo perfecto para su auge y consolidación. Desde allí, se expandió a otros lugares del país con notable eco en nuestra tierra levantina. Otras ciudades de España atesoran también un fabuloso patrimonio arquitectónico en este movimiento siendo, generalmente, menos conocidas. Es el caso de la ciudad autónoma de Melilla que custodia un considerable y sorprendente número de obras modernistas solo superado por Barcelona.

A lo largo y ancho de nuestra geografía regional muchos fueron los pueblos y ciudades que vieron levantar señoriales construcciones unidas, en la mayoría de ocasiones, a familias rápidamente enriquecidas con la minería o con la industria conservera y la exportación, principalmente. Evidentemente, no todos estos edificios han vivido la misma suerte con el trascurrir del tiempo. Hace ya bastantes años, en la Universidad Internacional de Andalucía, en un fabuloso curso de restauración arquitectónica, asimilé algo básico: vaciar los interiores de los edificios -respetando las fachadas- no es restaurar ni conservar el patrimonio. En muchas ocasiones, hay más valor en las estructuras interiores o en los diferentes elementos que las llenan que en su apariencia exterior. Muchos de estos inmuebles gozaron únicamente de unas décadas de esplendor, cayendo en la desidia y el abandono más atroz en dos o tres generaciones. Algunas han vivido una segunda edad dorada reconvertidas en hoteles o edificios públicos; muchas otras fueron mutiladas y desvirtuadas hasta ser convertidas en anodinos edificios. Otras, simplemente, ya no están. De esta forma, pocas son las afortunadas que, a día de hoy, siguen siendo viviendas unifamiliares cercanas a la idea original de su construcción. En esta exclusiva catalogación está la extraordinaria vivienda de Jumilla situada en la confluencia de las calles Cánovas del Castillo con Cura Navarro. Edificio proyectado por el gran arquitecto catalán Joan Alsina y Arús en 1911, siendo la única obra de este autor fuera de Barcelona. Esta señorial construcción llena con su presencia (frente al Teatro Vico) la céntrica e histórica calle en la que se alza. Su primer dueño, José María Guardiola, residió y trabajó en Barcelona, lo que explica tan singular y extraordinario encargo. Hace unos días tuve la suerte de conocer su interior de la mano de uno sus actuales propietarios, Juan Simón, director de artes escénicas y amante del arte. Lo que más me emocionó no fue la extraordinaria calidad de la casa, sus sabios juegos de luces, sus exquisitos acabados en techos, suelos y zócalos. Lo que me impresionó, fuertemente, fue la emoción con la que me hablaba de su casa y de la intención de preservarla y de poder seguir disfrutándola (como vivienda familiar) junto a sus hermanos y sobrinos.

Cartagena es, sin lugar a dudas, nuestra joya modernista regional más preciada; a pesar de numerosos e incomprensibles desastres como el derribo interior, en 2010, de la espléndida Casa Llagostera. Actualmente, se trabaja en la recuperación de diferentes e icónicos edificios como la Casa Cervantes (año 1900) del arquitecto Víctor Beltrí. Responsable este último de algunas de las mejores edificaciones en este estilo en nuestra Región. La restauración del inmueble la lleva a cabo el estudio de arquitectura JARM; su líder, José Antonio Rodríguez, es de esos pocos arquitectos especialistas y admiradores del Modernismo. Hombre que sabe valorar y conservar la belleza de la arquitectura de esas décadas adaptando los inmuebles a las imperiosas necesidades de los nuevos tiempos. Algo que, por desgracia, no siempre se encuentra en las intervenciones en este tipo de edificios históricos. A este arquitecto lo conocí, hace unos años, de la mano de Guillermo Cegarra Beltrí (biznieto del célebre arquitecto), y desde entonces he observado, seguido y valorado su gran trabajo. Tengo la total certeza que para poder intervenir bien estas construcciones es imprescindible amarlas, conocer en profundidad su latido de piedra, forja, cerámica… y, ante todo, escuchar, con el corazón, su canto -terriblemente evocador- a la celebración de la vida.