El levante, en estos días, ha traído el verano adelantado. Sobre su espalda azul brillan ya los días, se templan las noches, se hacen eternas y ambarísimas las tardes. Por serle fiel al levante, en cuanto llega junio hago de la humedad mi piel segunda, o la primera, mejor la primera, la que llevo más adentro, la más cercana a lo que yo supongo que es mi alma y que, vete a saber, acaso no sea más que un cautivo soplo de levante.

Me tienen contado que en el anochecer en que vine al mundo (en plena canícula, el mismo día en que los revolucionarios franceses daban inicio al undécimo mes de su año, el que llamaron ‘Thermidor’), soplaba levante y caía sobre la ciudad la veladura de su aliento salobre. Titilaba, también me dijeron, la luz de Venus. Y será por eso, quién sabe, que siempre el levante me parece un pariente cercano, afectuoso, muy rozado y muy querido.

Por esa fidelidad mía a los vientos, a esos vientos que airean la vida y los sueños de mis paisanos, que avivan las llamas de sus corazones, siempre me he sentido hermanado a ellos, procedan de donde procedan, que no me ha mordido jamás a mí la alimaña del racismo, de preguntar a nadie de dónde viene excepto para soñar con ir allí algún día

. Así que cuando el levante, con sus líquidos modales, hace ‘sfumato’ en el horizonte, como si el mismísimo Leonardo hubiera dedicado el amanecer a preparar el fondo de La Gioconda, o quizás Turner, quién sabe, jugando con los pinceles estuviera haciendo tiempo para pintar el sol, yo cojo la senda que lleva al rebalaje sintiendo que el mar, que es de mi misma sangre, me llama. Soy muy dado a poner mi esperanza en cosas efímeras, leves y sutiles como las machadianas pompas de jabón. Por eso pienso que la fortuna me trató bien dejándome aquí, en esta orilla, en este sur que habito y que me habita.

Los volubles dioses fueron benevolentes en eso (no en otras cosas, me trataron demasiadas veces como a Ulises, haciéndome dar inacabables rodeos para volver a casa), y me pusieron cerca del levante, acaso para que mi canción tuviera un reconocible rastro de luz templada. A veces, cuando se le inflaman los alientos, el levante arrasa con todo. Y así ha hecho con esta columna, llevándose lejos, muy lejos, al otro lado de la línea difusa del horizonte, toda esa suciedad que nos rodea, que nos asquea, que nos mancha, y la ha limpiado de tramas, de corruptos y de corruptas, de toda esa gente infame que medra en los páramos de España, para darle a usted, que tiene la inmensa paciencia de leerme, un soplo fresco de sal.