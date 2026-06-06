Lo que junio no evalúa

Ahora que se acerca el final del curso, me detengo sobre la idea de que la infancia está hecha de diminutas conquistas. No hay diplomas ni trofeos que certifiquen su importancia ni fotografías oficiales que las inmortalicen. Suceden en silencio, casi siempre entre la rutina y las prisas. Los niños, sin saberlo, construyen con estos pequeños gestos los cimientos de quienes serán algún día.

Pero vivimos tan pendientes de los grandes acontecimientos: el final de curso, las notas, las funciones escolares, los cumpleaños que marcan el paso de un año a otro; que por eso tantas veces se nos escapan. Y, sin embargo, la verdadera transformación ocurre lejos de los focos. Habita en estas expresiones y manifestaciones casi insignificantes que un día aparecen y, cuando queremos darnos cuenta, ya forman parte de ellos.

Mi hija tiene tres años y una determinación que parece más grande que su propio cuerpo. Quiere hacerlo todo sola. Ponerse los zapatos, alcanzar un vaso, abrir una puerta demasiado pesada para sus manos pequeñitas. A veces la observo luchar contra tareas sencillas con una mezcla de frustración y empeño que me conmueve. Lo intenta una vez y otra, como si supiera que crecer consiste precisamente en atreverse. Y cuando por fin lo consigue, sonríe con la satisfacción de quien ha conquistado la cima de una montaña.

Mi hijo tiene seis años. Lo escribo y todavía me sorprende. Hay momentos en los que lo miro y me parece escuchar el eco del bebé que fue. Pero entonces dice algo inesperado, formula una pregunta imposible o encuentra por sí mismo la solución a un problema que yo ya me disponía a resolver y comprendo que el tiempo ha seguido trabajando sigiloso.

Los hijos crecen así. No de golpe, sino a través de una sucesión infinita de pequeños milagros cotidianos.

El día que ya no necesitan que les demos la mano para subir un escalón. El día que se presentan solos ante otros niños. El día que esperan su turno. El día que son capaces de explicar cómo se sienten. El día que ayudan sin que nadie se lo pida.

No solemos celebrar esos momentos. Y, sin embargo, contienen una grandeza inmensa. Porque detrás de cada uno de ellos hay horas de aprendizaje, de ensayo y error, de miedos vencidos y de confianza ganada poco a poco. Son victorias invisibles para el mundo, pero gigantescas para quienes las protagonizan.

Algo parecido ocurre cuando llegan los boletines de notas. Los miramos buscando cifras, calificaciones y resultados, como si en esas casillas pudiera resumirse todo un curso. Pero los boletines cuentan solo una parte de la historia. No miden el esfuerzo que ha hecho un niño para superar una dificultad que parecía imposible. No reflejan los nervios de enfrentarse a un examen por primera vez ni el valor necesario para levantar la mano en clase y participar. No registran las tardes dedicadas a memorizar un texto para la función de fin de curso, la ilusión de hacer nuevos amigos o el aprendizaje que supone gestionar un conflicto, pedir perdón o aceptar una decepción.

Tampoco muestran la perseverancia de quien sigue intentándolo cuando algo no sale bien, la empatía de quien consuela a un compañero o la autonomía que se construye paso a paso. Y, sin embargo, ahí está gran parte de lo importante.

Quizá crecer no consista en acumular éxitos visibles, sino en ir conquistando, una a una, esas pequeñas metas que preparan para la vida. Tal vez nuestra tarea como padres sea aprender a reconocerlas, detenernos un instante y darles el valor que merecen. Porque algún día descubriremos que aquello que parecía pequeño era, en realidad, enorme.

Y que mientras nosotros esperábamos los grandes acontecimientos, nuestros hijos estaban creciendo a través de una larga sucesión de conquistas diminutas en las que nadie se detuvo, pero que acabaron definiendo quiénes son.