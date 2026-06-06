El horizonte perdido

El boyero extraviado

En plena noche un hombre se despertó sobresaltado. Le asaltó el pensamiento de que uno de sus bueyes se había escapado del redil. Sin detenerse a comprobarlo y tan sólo al amparo de la luz de la Luna marchó precipitadamente en busca de la bestia que creía haber perdido. Anduvo como un loco por el valle, subió por las laderas, se enredó entre arbustos y ramas, se dio de bruces contra un bosque en todo semejante a una formación de lanceros que le cerraba el paso amenazante, descendió hasta la orilla del río, sus pies pisaron lodo y barro. Al fin tuvo miedo, acaso se hundiría en la ciénaga o su alma se la llevaría un diablo. Cantó la canción de los boyeros. La Luna aún estaba alta en el horizonte cuando volvió a sus majadas familiares. Tiraba de un buey sirviéndose de una cuerda atada a un anillo que el animal llevaba en el morro. Causó la admiración de cuantos le vieron, pues todos los rebaños estaban completos y nadie sabía a quién pertenecía el animal que había encontrado.

El día del fin

Leonardo da Vinci recreó la evolución de las masas de agua, sus espirales y vorágines, sus volutas, sus formas. Estudió los diluvios que borraron la faz de la Tierra en lejanas edades en las que la humanidad sería indistinguible de los animales. Las aguas dejan huella, son el cuchillo que corta el rostro de nuestro planeta, poblándolo de cicatrices.

He conocido la historia de un pastor aislado en la sierra durante una reciente serie de lluvias torrenciales. Cada tormenta era sucedida por otra, de repente todos los días eran el mismo día de agua y diluvio. Las provisiones escaseaban, el descenso al llano para buscar ayuda resultaba imposible. La lluvia, la lluvia y nada más.

-Pensé que era el fin del mundo-, cuentan que dijo.

Cuando Yahvé se cansó de la humanidad quiso volver a juntar lo que había separado. Las aguas de arriba en los cielos y las de abajo en los mares. Abrió las esclusas del cielo, abrió las presas que contenían el agua, eso pensó, que así borraría las faltas de la humanidad y a la humanidad misma. Pero la semilla del árbol de la ciencia ya había fructificado, y los hombres sabían almacenar, capturar animales y domesticarlos, construir barcos, y más aún. Además, discípulos de las serpientes sabían mentir, sabían decir que jamás volverían a pecar. Sabían esperar. Durante un día, durante cuarenta. Esperar es vencer. Y el fin del mundo no les tocó.

El cauce muerto

Los antiguos griegos creían que sus ríos era dioses. No era ya que misteriosas divinidades habitaran las aguas, sino que el río mismo era un dios. El río era inmortal y durante generaciones que no se pueden contar, el río, cualquier río, habló con la humanidad junto a sus orillas. Cambiaba de forma, se escurría aquí y allá, burlando a los pescadores, a los traficantes, a los viajeros con sus aguas profundas, con sus rápidos, con las inesperadas vorágines, inspiraba a los solitarios, consolaba a los dolientes. Un río podía dar la vida y la quitaba si lo deseaba. Pero también los ríos pasan y desaparecen, bajo las arenas del Sáhara o bajo los hielos de la Antártida, hubo una vez ríos que la humanidad no llegó a conocer y también murieron.

La lluvia de la locura

Ray Bradbury escribió El hombre ilustrado en 1951. Un hombre lleva en su cuerpo extraños dibujos tatuados de historias reales que no han sucedido aún. Entre ellas, se cuenta un relato titulado La larga lluvia, en el que un grupo de personas tratan desesperadamente de acceder a alguna de las instalaciones de socorro, denominadas Cúpulas del Sol, donde puedan encontrar refugio frente a una implacable lluvia que castiga el planeta en el que se encuentran. La marcha es penosa y extenuante, el golpeteo imparable del agua enturbia la razón, destruye sus cerebros, la mente se disuelve en el agua.

Aguas blancas

Aviadores y marineros temen las aguas blancas del océano. El mar se pica tanto que una espuma blanquecina lo invade todo, la visión es nula. Si un avión tiene que amerizar ante una emergencia, las olas se encrespan, las azota el viento y todo se vuelve blanco alrededor, la maniobra es crítica.

-Todo es extraño, incluso el océano. Entramos en aguas blancas.

El amor siempre renovado y vivo por mitos, atribuyó estas palabras al comandante de una escuadrilla perdida en el océano Atlántico. Las habría pronunciado por radio antes de perderse para siempre.