«Sentirse vivo no es estar seguro, sino estar más despierto, aunque lo que veamos no nos guste. Es aceptar que hay zonas borrosas que no se despejarán nunca y asumir que hay que seguir caminando dentro de ellas»

Sentirse vivo no siempre tiene que ver con la alegría o la felicidad. A veces puede llegar a ser exactamente lo contrario: una grieta en el pecho por donde entra un viento frío que confirma que todavía tenemos sentimientos. Vivir es aprender a cruzar un territorio demasiado grande con una pequeña linterna o un candil en la mano y sentirse vivo es poder ver a cada paso lo que tienes delante.

Hay quien se siente vivo cuando besa y hay quien se siente vivo cuando espera. La espera ha sido siempre una manera antigua de la fe. Incluso hay quien se siente vivo solo cuando come y quien se siente vivo cuando bebe algo con alcohol. Y hay quien se siente vivo cuando se sienta en el sofá de Broncano. Incluso hay quien se siente vivo cuando el mundo parece suspendido en el tiempo o cuando el corazón se adelanta a los hechos.

Ese dolor limpio de entender

Otros nos sentimos vivos cuando alguien nos piensa. No cuando nos nombran en voz alta o por los altavoces de los centros comerciales, sino cuando intuimos que en algún lugar de la Tierra otra conciencia se detiene un momento para pensar en nosotros o sentimos que ocupamos un pliegue en la mente de otra persona.

Está también quien se siente vivo cuando comprende algo tarde o demasiado tarde. Cuando la lucidez llega como una epifanía con retraso, como llegan los trenes a las estaciones olvidadas del desierto. Ese dolor limpio de entender es una forma severa de existir.

En la compasión también hay mucha vida. La verdadera compasión se ejerce o aparece cuando dejamos de exigir y empezamos a saber mirar. Compadecer es aceptar la fragilidad ajena y no sentirse jamás superior a ella. En esa actitud hay siempre algo profundamente humano.

Mucha gente se siente viva en las conversaciones sinceras y tranquilas en las que no hay prisa por llegar a alguna conclusión. También hay quien se siente vivo en los bordes, al desear sin poseer, en esa zona incómoda donde el cuerpo quiere, pero la razón duda. Los deseos no satisfechos son también una modalidad de futuro.

O no entender del todo

Incluso sentirse vivo puede ser no entender del todo. No entender a la manera de Clarice Líspector: «No entender» era tan vasto que sobrepasaba cualquier entender —entender era siempre limitado— Pero no entender no tenía fronteras y llevaba al infinito, al Dios». No entender es continuar permaneciendo en las preguntas sin la ansiedad de cerrarlas. Aceptar que hay vínculos y afectos que no se ordenan nunca, amores que no obedecen a una contabilidad y que la vida real no suele ser equitativa.

Y también hay otra manera silenciosa de sentirse vivo: no odiar, no vengarse. Seguir siendo permeable en un mundo que invita a blindarse el corazón. Ser así requiere una valentía que no suele aplaudirse.

No estar seguro

Y luego está esa forma invisible de sentirse vivo cuando uno se da cuenta de que ya no se engaña. Cuando dejas de discutirte la verdad a ti mismo por dentro y encuentras mucha más paz y suelo firme.

Sentirse vivo no es estar seguro, sino estar más despierto, aunque lo que veamos no nos guste. Es aceptar que hay zonas borrosas que no se despejarán nunca y asumir que hay que seguir caminando dentro de ellas. Y eso suele estar emparentado con una forma elegante de la muerte, de quedarse a mitad de una explicación definitiva, de aceptar que faltan piezas en puzle que no aparecerán nunca. Y esa clase de absoluta certeza es un destino humano.

A veces comprender algo grande sin poder nombrarlo es una intuición que se instala en la conciencia de los hombres como un animal tranquilo que no muerde ni se va de tu lado. Y hasta te cambia un poco la respiración. Incluso puede llegar a enseñarte a mirar lo que viene sin arrogancia.

Sentirse vivo se parece también a dejar una puerta entornada y a sostener contradicciones sin resolverlas. Se parece a querer y cansarse al mismo tiempo. A desear y sentir lástima a la vez.

Uno está muy vivo cuando descubre que no todo dolor pide una explicación. Que la mayoría de los dolores solo piden silencio, acompañarse a uno mismo en esa sobriedad que es una de las formas más altas de conciencia.

También hay vida en mirar a los demás sin exigirles coherencia. En entender que todos somos un territorio en conflicto con nosotros mismos. En que nadie vive y ama de una única manera y a una sola velocidad y que la confusión no siempre es mala fe.

Seguir siendo delicado

Sentirse vivo es no convertir la lucidez en cinismo. Ver nítido y a fondo sin volverse cruel. Entender los mecanismos de la vida y no usarlos para humillar a nadie.

Y hay una forma preciosa de sentirse vivo en seguir siendo delicado con todo lo que te rodea cuando ya no te engañas y sabes perfectamente cómo funcionan las cosas. Y la conciencia de ejercer esa delicadeza es tal vez la victoria más silenciosa que uno pueda obtener.

Ni siquiera sentirse vivo es estar a salvo. Sentirse vivo es sobre todo habitar el temblor de esa lucidez sin violencia que apenas necesita culpables. Las verdades más hondas no se dejan atrapar por el lenguaje.

Quizá lo más trascendente de sentirse vivo sea saber que no llegaremos nunca a conocerlo todo, a comprenderlo todo, a verlo todo y que algunas verdades llegan tarde y a veces sin palabras y, aun así, elegir permanecer despiertos, no para sufrir, sino para no morir antes de tiempo. Levantarse cada mañana como si el sol mismo o la claridad misma del firmamento merecieran de nosotros ese esfuerzo, esa gratitud.