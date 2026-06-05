Una oración por la Sierra del Miravete

Nunca una carretera comarcal ha sido una frontera tan potente; el muro entre Estados Unidos y México se queda en mantillas comparada con esta. Se hace esta comparación puesto que la Dirección General de Patrimonio Natural a la hora de realizar las oportunas acciones administrativas para la delimitación, ordenación y gestión de los espacios protegidos de la zona de la Sierra del Miravete no termina de subir el escalón que haría falta para que esta zona en proceso de degradación tuviese una mayor protección y más efectiva.

No solo se trata de protección legal en documentos, sino también de realizar actuaciones que salvaguarden este hábitat, donde flora y fauna luchan por sobrevivir en condiciones que entre todos podríamos mejorar. Es cierto que la Sierra del Miravete forma parte de la Red Natura 2000 y Zepa (zona de especial protección de aves). Colectivos sugirieron a la Administración, en las alegaciones al Plan de Gestión Integral en 2025, la protección como Lugar de Interés comunitario, paso previo para ser zona de especial conservación, las cuales han sido desestimadas, motivando esa resolución y argumentando muy levemente que la zona forma parte de este plan.

Qué será, pues, de las poblaciones de quirópteros protegidos o los anfibios como el sapo corredor, cuyas poblaciones bajan de forma alarmante en nuestra Región. Por no decir que este espacio es potencial zona de caza del sigiloso gato montés y de la gran águila real, albergando también reptiles como la lagartija colilarga, lagarto común, culebra de escalera; otros mamíferos como la ardilla roja, zorro común, garduñas o la flora autóctona de las zonas yesíferas.

La fauna y flora no entiende de fronteras, y nunca ha sido una vía de comunicación un muro tan grande que divida así la gestión de los espacios naturales; al este Sierra del Miravete y al oeste el Parque regional El Valle-Carrascoy, este último con gestión propia, lo cual se percibe con las numerosas actuaciones y actividades que se realizan, por ejemplo, de mantenimiento de las zonas afectadas por los últimos incendios forestales de hace dos años, a diferencia de los que se produjeron en la sierra del Miravete, que desde 2021, habiéndose registrado cuatro incendios desde la fecha mencionada hasta la actualidad, no se ha realizado ninguna actividad de regeneración. En honor a la verdad, entre 2019 y 2021 hubo un espejismo en la sierra, y se realizarían acciones de mantenimiento. Hay que recordar que en 2018 se trasladaría al ayuntamiento una propuesta de inclusión de la zona en el Parque regional El Valle-Carrascoy, y a la que se sumaría la Dirección general de patrimonio natural en 2019, afirmando en medios de comunicación que sería incluido. Hasta el desaparecido alcalde de Murcia José Ballesta, en 2023, en una visita a Torreagüera y viendo la tardanza de la administración regional, publicaría en redes sociales que el Ayuntamiento lucharía para darle esta figura de protección legal a la zona. Desgraciadamente, por su fallecimiento, José no podrá ver cumplido su deseo. Esperamos que ese proyecto, junto con el Murcia cordillera, se materialice por la nueva alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, volcándose en un proyecto que es muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, pero que es importantísimo para la subsistencia de ecosistemas naturales en nuestro municipio y región. Debemos mirar al futuro, y que cuando desde la capital de la Región miremos hacia el sur, sigamos viendo ese pequeño manto verde en el que todos nos hemos envuelto en alguna ocasión de una forma u otra. Que los ciudadanos no dejen todo el trabajo a la Administración, que debe sensibilizarse aún más, no mirando solo lo económico. Que todos seamos colaboradores con esta en la vigilancia, pero también en el mantenimiento de los espacios naturales. Hay algo de esperanza. Una oración por la Sierra del Miravete.