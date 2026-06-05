Hoy, como todos ustedes saben, es el Día Mundial del Medio Ambiente. El resto del año es el del mal ambiente. Y lo es por lo que preocupa nuestro planeta, aunque desde que he visto la cara oscura de la luna, estoy mucho más tranquilo, porque la vida en la Tierra, y la mía en particular, ha mejorado muchísimo gracias a esos millones de dólares que ha costado el viaje fotográfico. Pero también lo es por el mal ambiente que preside nuestro país.

Decía Sánchez que con la amnistía se conseguiría que no hubiera tiranteces entre los pueblos de España. Y, como era de esperar, ha sido todo lo contrario, pues dejando al margen consideraciones jurídicas acerca de su constitucionalidad —que el tribunal competente ya está tardando en resolver, aunque la última palabra la tendrá Europa—, lo cierto es que es absurdo pensar que dando prebendas a unos territorios en perjuicio de otros la tensión iba a desaparecer. Lo lógico es lo que ha pasado: España se ha dividido en dos.

El mal ambiente se palpa día a día en esta sociedad encrespada gracias a esas concesiones a favor de los que no quieren ser españoles, pero a costa de los españoles. No es posible imaginar mayor disparate social en ninguna mente, salvo que se trate de la de alguien que solo se preocupa por si mismo; o sea, Sánchez. Mal ambiente incluso dentro de los socialistas de verdad, que no tienen nada que deber a aquél, y sí a la doctrina en la que creen, el socialismo. Mal ambiente en la sociedad en general, que ve como aparecen cada día nuevos escándalos que acechan al Gobierno.

Dice Sánchez que no convoca elecciones porque sería muy egoísta pensar solamente en su partido, ya que el interés general no quiere elecciones. Ante esta afirmación me pregunto si es que realmente se cree lo que dice, en cuyo caso tiene un importante problema, pues demuestra que se encuentra totalmente fuera de la realidad. La segunda opción, es que nos tome a todos los españoles por lelos, y como ya nadie se cree el cuento del fango, la fachosfera y los bulos, ahora ordena hablar de marrullería. Y la tercera, la más probable, es que le da igual todo lo que no sea él, porque aún sabiendo que es mentira, le interesa para seguir viajando a todo plan por todo el mundo, amparado por los que viven de esas mentiras dentro o fuera de su partido. Es decir, los partidos que son cooperadores necesarios para que siga mintiendo y tomándonos el pelo, pues les da igual la corrupción.

Dicen que, tras la carta y sus 5 días de reflexión, se inició la historia de Leire y compañía, para desprestigiar a policías, jueces, fiscales y periodistas. E incluso tratando de sobornar con 300.000 euros a un fiscal y con otros 50.000 a quien dijo haber llevado bolsa con dinero a Ferraz para que se retractara ante la Justicia. Una mafia si es verdad.

Cómo no va a existir mal ambiente, si junto a esa memorable frase de Sánchez de que no convoca elecciones generales por el interés general se le adicionan dos más también inolvidables. Una es la de Ábalos cuando afirmó que era feminista porque era socialista, y poco después se le oye en un audio decirle a Koldo: «la Carlota se enrolla que te cagas». La tercera frase para enmarcar es la de Zapatero: ser socialista es tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho, como lo demuestra sus joyas, el dinero y el oro de Venezuela. Trilogía del fariseísmo moderno.

Pero no están solos creando el mal ambiente. Sus socios de gobierno, como decía, lo apoyan por omisión. Mucho hablar pera nunca actuar, pues otra posibilidad de sacar beneficios de un gobierno a costa del bien común no lo va a encontrar en su vida ni Bildu, ni Junts, ni Sumar, ni tampoco el PNV, que da grima oírlo. Menos mal que a todos ellos se les va a pasar factura en las elecciones autonómicas. Y ya el colmo es cuando Yolanda dice que este Gobierno del que es vicepresidenta es insoportable, pero no dimite. Entre los que se critican a sí mismos y los que cada vez ponen la línea roja más atrás para no tener que dejar sus prebendas, esto ya no hay quien lo aguante. Esperemos que los fiscales, los jueces y los periodistas acaben con la corrupción. Los socialistas de verdad lo hagan con el sanchismo. Y las urnas con él y con sus socios, que creen que el pueblo no se da cuenta de lo que están haciendo, desde hace mucho tiempo.