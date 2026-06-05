Cuando llega esta época del año es inevitable acordarse de nuestra etapa de estudiantes. Todos tenemos cerca a algún adolescente que se ha enfrentado a la prueba de acceso a la universidad. En mi época era la Selectividad, antes fue la Reválida, después EBAU y ahora PAU. A este ritmo, no habrá estrategia de rebranding que logre imponerse al nombre de ‘toda la vida’.

Estas semanas son, sin lugar a duda, las de mayor tensión académica. Las aulas se llenan de estudiantes que deben demostrar el trabajo de todo un curso o lo retenido en la última noche en vela… Más allá del miedo, el estrés, las horas de biblioteca, las numerosas tazas de café o los apuntes subrayados con colorines, hay un clásico que ha sobrevivido generación tras generación: las chuletas.

Hace poco, en uno de esos arrebatos de limpieza, mi marido encontró cerca de una treintena de chuletas dignas de exposición. Papelitos diminutos escritos con bolígrafo de punta extrafina, con esquemas, fórmulas y resúmenes comprimidos hasta límites insospechados. Dobladas con precisión milimétrica, todas juntas apenas ocupaban el espacio de una postal. Auténticas obras de arte.

Había quien grababa temas con la punta del compás en el bolígrafo BIC transparente; otros escondían fórmulas en la suela del deportivo, en la parte interior de la falda del uniforme o en los muslos. También estaban las chuletas que se enrollaban dentro de los bolígrafos, los exámenes reproducidos en folios con membrete de la universidad para hacer el ‘cambiazo’ en un descuido del profesor… La creatividad estudiantil no tenía límites.

Hoy existen métodos más sofisticados, sí, pero menos laboriosos y menos creativos, aunque más perseguidos. Concretamente, la Región es una de las cuatro comunidades que ha empleado inhibidores de frecuencias para detectar dispositivos móviles en la PAU.

Personalmente, nunca había pillado a alguien copiando desde que comencé a impartir la asignatura de Técnicas de Comunicación en el grado de Relaciones Internacionales. Nunca hasta la semana pasada. No había chuleta escondida ni estrategia ingeniosa. Simplemente estaba usando el teléfono móvil. Mientras me acercaba, intentó esconderlo, en un gesto casi infantil de quien trata de ocultarte algo como si no fueras a verlo.

Entre la nostalgia de aquellas ingeniosas ‘obras de arte’, y las trampas digitales de hoy, quizá no solo hemos perdido la creatividad, sino cierta forma de entender el esfuerzo. Evidentemente no podía hacer la vista gorda. Le retiré el examen. Punto.