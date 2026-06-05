No sé a ustedes, pero últimamente y cada vez con más frecuencia se me atraganta la gente que no se moja. Ya saben, esa a la que todo le parece bien y que nunca hace un juicio de valor en público para no enseñar la patita no vaya a ser que al final se le acabe viendo el culo. Cada vez tengo más claro que la gente equidistante, neutral, a la que todo le parece bien, el típico bienqueda, vamos, es la más peligrosa.

Mucha más que los hooligans y fanáticos que están polarizados, donde va a parar, al menos a esos se les ve el plumero y sabes de qué pie cojean. La historia está repleta de ejemplos de países, instituciones y personajes que, ante un conflicto, se han declarado neutrales, pasando de puntillas sobre el mismo o haciendo la vista gorda. Algo, por otro lado, que no es exclusivo del pasado ni un fenómeno que haya que buscar en los libros, al contrario. El no querer mojarse, por si acaso salpica, ha sido y sigue siendo una de las respuestas más habituales del ser humano ante el conflicto. Solo tienen que repasar la prensa del día para comprobarlo.

Todos conocemos y en todos los grupos hay al menos uno o dos bienqueda. Ese personaje al que todo le parece bien y jamás te hará la contra en nada por miedo a perder esa neutralidad complaciente que, particularmente a mi, me saca de mis casillas y me parece peligrosa. Es cierto que hemos denunciado en más de una ocasión, en esta columna, la profunda polarización de la sociedad actual y la necesidad de recuperar una cierta escala de grises desde la que mirar los acontecimientos con espíritu crítico. Algo, por otra parte, de lo que carece el bienqueda. Y es que el bienqueda o la bienqueda, por encima de todo, prioriza caer bien y se guarda sus opiniones para sí mismo no vaya a ser que diga algo inapropiado y se posicione en una controversia de un lado u otro. Como venimos apuntando los bienquedas están por todas partes pero, sin duda, su ecosistema favorito es la política, donde la sinceridad suele convertirse en un hándicap que conviene evitar y lo verdaderamente importante es no posicionarse o, en su defecto, decir exactamente lo que el otro espera que digamos.

Otra de las características más sobresalientes del bienqueda es que nunca dice que no, ya que eso podría generar un enfrentamiento que, por encima de todo, es lo que pretende evitar. Este cuento seguro que les suena, y no pocos de ustedes lo habrán sufrido en sus carnes. ¿Quién no ha sido recibido por el político de turno que, con una sonrisa de oreja a oreja, promete el oro y el moro para a la semana, si se cumplen los plazos, recibir la llamada del resignado funcionario que pone las cosas en su sitio y comunica justo lo contrario de lo prometido?

Recordad, mis queridos bienquedas, que la equidistancia y la neutralidad os convierten en cómplices cuando hacéis la vista gorda ante la injusticia y la violación de los derechos humanos. Y que esa neutralidad de la que presumís, siempre termina favoreciendo al opresor y castigando al oprimido