Alza la mirada

Mi amiga María Luisa y su marido celebran sus bodas de plata, y él le ha regalado irse juntos de viaje adonde elija. Ella dice que, antes que a Centroeuropa o a un destino exótico, prefiere ir a ver al papa. Y ese es el viaje que han elegido.

Cada una de los miles de personas que van a ver al papa tienen una motivación parecida a la de mi amiga: los que acudirán a su encuentro no son necesariamente curas o monjas, ni de vida monástica, sino personas normales, con sus vidas cotidianas. Los que por otras circunstancias nos quedamos, también querríamos ir al encuentro con el papa, en búsqueda de una brújula moral y espiritual dentro de este mundo tan grande y que gira tan rápido.

El despliegue monumental que habrá en Madrid (incluso ordenando el teletrabajo a todo el que pueda), los artistas de distintos estilos, no sólo Hakuna, que van a amenizar el encuentro, o las personalidades de la cultura o el deporte que van a verse con el papa, hablan por sí mismos de la dimensión del evento y de la relevancia transversal de su influencia. Es algo irrepetible que, como dice mi amiga, no sabemos cuándo se volverá a repetir.

A cada papa le toca afrontar los desafíos de su tiempo. Leon XIV ha estrenado su pontificado publicando su encíclica ‘Magnifica Humanitas’, sobre la dignidad humana frente a la IA. La necesidad de reivindicar la grandeza humana frente a las máquinas. Por muy perfectas que sean, nunca podrán alcanzar al ser humano, y de eso tenemos que responsabilizarnos y ocuparnos cada uno de nosotros, precisamente: los humanos. Los que hemos sido creados por Dios a su imagen y semejanza, no para ser dominados por las máquinas, sino para dominar el mundo. Los padres podemos aplicarlo a tratar de que nuestros hijos descubran su personalidad, o sus anhelos, en sí mismos o en ideales que podamos presentarles, y no en lo que el algoritmo decida que quieran ser. El papa va más allá y visitará una prisión y un centro de inmigrantes. También ellos son dignos.

El peligro de la IA es que, hasta ahora, sólo es capaz de ser extremadamente potente en un área de conocimiento, pero si llegáramos a crear máquinas que fuesen igual de potentes en cualquier área, indistintamente, estaríamos creando maquinas con la capacidad de pensar por si mismas. ¿Qué podría pasar?

Así que, como dice Leon XIV, alcemos la mirada, despeguémonos de los móviles y de las máquinas. Existimos antes que ellos, son un invento nuestro, y debemos reconectar con nuestra dignidad, conectemos con nuestros semejantes y con la dignidad de los seres humanos. Alza la mirada.