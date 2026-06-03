Las mamografías realizadas con IA pueden traer un aumento de detección de cáncer de mama en un 20%

La primitiva no toca, pero el cáncer sí. Todos tenemos a nuestro alrededor, hermanas, madres, parejas, primas, amigas o vecinas que luchan contra esta enfermedad. El famoso estudio realizado en el año 2023 en Suecia y publicado en The Lancet Oncology, y que fue realizado a una población alrededor de 80.000 mujeres, reveló que el cribado con inteligencia artificial detecta un 20% más de cánceres de mama en comparación con la doble lectura rutinaria de las mamografías llevada a cabo por dos radiólogos.

Que la IA entrara en la sanidad era solo cuestión de tiempo, y su irrupción traerá no solo más confianza y fiabilidad, sino que se convierte en la mejor herramienta para la prevención, en este caso, en la lucha contra el cáncer de mama.

La Consejería de Salud, de manera acertada, y después de la experiencia piloto llevada a cabo en el Hospital Virgen del Castillo (Altiplano) y mal llamado Hospital de Yecla, ha anunciado que la doble lectura en el cribado de cáncer de mama con IA, se extenderá al resto de la red sanitaria pública, lo que puede conllevar, un aumento significativo en tratamientos preventivos, sin duda, la mejor manera de luchar contra esta enfermedad que tanto está golpeando a una parte importante de la sociedad.

Las ventajas a la hora de implementar la IA en las mamografías son altamente positivas, no solamente identificó la IA a más mujeres con falsos positivos, sino que aquellas que se sometieron al cribado tuvieron menos probabilidades de ser diagnosticadas con un cáncer de mama más agresivo y avanzado en años posteriores.

Y al margen de la escasez de personal, uno de los mayores hándicaps para aumentar los cribados, –se estimó que la reducción en la carga de trabajo de lectura en pantallas para los radiólogos, fue de un 44%- la IA identificó en dicho estudio, una reducción en un 12% en los años siguientes (publicado en The Lancet).

Dentro de muy poco, mucho antes de lo que imaginan, seremos los propios pacientes los que elijamos a la IA para que nos informen de muchas pruebas diagnósticas. Ha nacido un nuevo modelo sanitario: ‘Bienvenido Doctor IA’