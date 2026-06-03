Crueldad perfeccionada

El Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia ha celebrado recientemente una jornada sobre violencia de género, violencia contra la mujer. No es ninguna novedad este tipo de eventos, en todo caso, lo original es salirse de los calendarios oficiales. A veces delimitamos tanto las conmemoraciones (que no celebraciones, puesto que no hay nada que celebrar) que con un lacito o un grito de guerra en manifestaciones nos damos por satisfechas.

Pero hay tanto aún por hacer, con todo lo avanzado, que parecemos un hámster girando en una rueda sin fin. La administración saca pecho con la disposición de recursos, la judicatura con sus sentencias y con la aplicación de leyes, que siempre van detrás de la sociedad. Nada es suficiente, ni siquiera desde la comunicación. Nos quedamos cortos en todo. Pese a las denuncias, las órdenes de alejamiento, las condenas… esto se ha convertido en una caza y el depredador tiene siempre hambre.

Dentro de nada, se cumplen tres décadas de una fecha que sentó una base en España: la denuncia pública de Ana Orantes. Entonces hablábamos de golpes, patadas, portazos, insultos y, cuando aún no se había puesto cerco a este maltratador primitivo y salvaje, empieza el acoso y el control a través del teléfono móvil por parte del que vino a heredar esta maldad. Aquí se abre otro abismo porque esa violencia vino más sibilina. Y cuando tampoco en este caso logramos encontrar una solución medio definitiva, las nuevas tecnologías de la comunicación dan más vuelo a los maltratadores, acosadores, hasta llegar al sumun de la perversión: la inteligencia artificial. Hace unos días leía este titular: Niños de 10 años desnudan con IA a sus compañeras de clase. A esto se le llama deepfakes. Al margen del bautismo del hecho, las preguntas son ¿dónde están los padres? y ¿qué hace un niño con edad de Primera Comunión, que dos días antes se meaba encima, con un teléfono móvil u otro aparato electrónico?

Hay ya hasta uso de programas espía, aplicaciones de geolocalización o control de dispositivos móviles para monitorear constantemente la ubicación, mensajes y actividades de la pareja, lo que se llama stalking y stalkerware. Ha habido que inventar todo un denso glosario para nombrar la iniquidad que facilitan las tecnologías. Y luego tenemos la sextorsión, una forma de chantaje en la que un atacante amenaza con difundir imágenes, vídeos o información íntima, o el doxing, una práctica consistente en recopilar información privada de una persona sin su consentimiento.

Desgraciadamente, no se puede decir que está todo inventado, de hecho, lo que hay que crear son palabras para nombrar todas las formas de violencia contra la mujer. Nos quedamos hace ya sin vocabulario.

Así que, con la red, el averno del maltrato logra cotas brutales, por tanto, ¿quién puede escapar de semejante alud?

Y no sólo eso, sino ¿cómo se vuelve a la normalidad o cómo creas una nueva vida después de? Esta es una de las cuestiones también abordadas en la citada jornada del Colegio de Psicología, cuyas profesionales no dejaron de recordar a las otras víctimas, los hijos. Por eso, y recojo una de las peticiones realizadas: no dejemos de removernos (de movernos, protestar, defender, exigir…). Seguimos en clara desventaja.

En definitiva, queda claro que, cuando hablamos de crueldad, el ser humano aún es capaz de encontrar una forma más perfeccionada para hacer sufrir. Por tanto, la amenaza sigue intacta.