El país que surgió de un equívoco

En el siglo XIX se difundió la que podría ser calificada de la madre de todas las teorías conspiranoicas: el poder oculto de los siete sabios de Sion. Según esta teoría, un consejo de líderes judíos controlaba las riquezas del mundo, que utilizaban para engordar sus posesiones y manipular como marionetas a los políticos que ejercían teóricamente el poder en sus respectivas naciones. Tamaña absurdidad caló en la mente de millones de personas que así daban cobertura a un odio ancestral a los judíos, culpándoles de la muerte de un Jesucristo occidentalizado y que continuó con persecuciones por los siglos de los siglos hasta casi su exterminio a manos de los nazis.

Que los judíos como pueblo se han llevado la peor parte de la historia es una verdad evidente. Tratados como parias, añorantes de una tierra de la que fueron expulsados, se dedicaron a oficios que nadie quería ejercer por indignos y que resultaron ser de lo más lucrativos, como el préstamo de dinero con intereses. Fue esto lo que realmente los hizo imprescindibles para los ociosos y manirrotos nobles, príncipes y reyes, pero odiosos para el vulgo, que veía cómo medraban a pesar de su estigma. Finalmente, a los propios príncipes les interesaba darles la patada con el fin de cancelar sus deudas.

No es de extrañar que prendiera en ellos la idea del sionismo en el siglo XIX, una época repleta de construcciones románticas sobre identidades nacionales más o menos inventadas. La suerte de los sionistas fue que los políticos europeos se tragaron el bulo de los siete sabios, que vieron corroborado por el ascenso al poder en Rusia de judíos bolcheviques como Lenin y Trotski. Balfour y otros tontos del imperio británico de la época pensaron que alentando la causa sionista garantizarían que Rusia continuara la primera guerra mundial de su lado.

De ese malentendido, y de la habilidad de los primeros sionistas, surgió un proyecto de Estado basado en la raza y en la religión, algo que todavía los palestinos siguen pagando hoy en día con su vida con la complicidad de Occidente y por su propia falta de visión estratégica.