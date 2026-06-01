La Región de Murcia merece respuestas

Hay asuntos en los que un Gobierno no puede esconderse. Lo que estamos conociendo sobre el posible uso de prótesis caducadas o no homologadas en el Servicio Murciano de Salud es uno de ellos. Estamos asistiendo, con indignación y angustia, a uno de los escándalos más graves que hemos conocido en la Región de Murcia.

No hablamos de una polémica cualquiera. Hablamos de pacientes, de personas que entraron en un quirófano confiando en la sanidad pública. De familias que hoy tienen miedo. De ciudadanos que merecen saber si fueron atendidos con todas las garantías. Hablamos, también, de la obligación de un Gobierno de estar a la altura, cuando algo tan grave golpea la confianza en el sistema sanitario.

Mientras salen a la luz testimonios de pacientes afectados y mientras la UDEF confirma el uso de prótesis caducadas y no homologadas por el Servicio Murciano de Salud, López Miras ha decidido realizar un cambio en su Gobierno, destinado únicamente a intentar tapar el escándalo.

López Miras ha llegado tarde y mal. Durante días no dio la cara y , cuando decidió actuar, no lo hizo para aclarar lo sucedido, sino para intentar cerrar de mala manera una crisis política. Ha cesado al consejero de Salud, pero coloca al frente de la Consejería a quien ha sido directora gerente del Servicio Murciano de Salud, en el periodo en el que presuntamente se produjo esta trama. Es decir, nombra consejera a quien tenía responsabilidad directa sobre el servicio en el que se han producido las irregularidades investigadas.

Esto no sólo genera muchas más dudas, sino que, además, es una auténtica falta de respeto a la ciudadanía de la Región de Murcia y una humillación para los pacientes afectados.

Las informaciones conocidas apuntan a hechos que podrían haberse producido durante años. Si se confirma, no estaríamos ante un error aislado, estaríamos ante un fallo muy serio de control y ese fallo tiene una dimensión política.

La sanidad pública se sostiene sobre la confianza. Una persona que entra en un hospital no puede estar pensando si el material que se va a utilizar cumple todas las garantías. Tiene que saber que hay controles. Tiene que saber que alguien vigila y tiene que saber que, si algo falla, los responsables no miran hacia otro lado.

La avaricia de unos y la incapacidad del Gobierno regional, han terminado poniendo en riesgo la seguridad de las personas, porque, aquí, no solo hablamos de posibles responsabilidades individuales, hablamos también de un modelo de gestión marcado por el abandono de la sanidad pública y de los servicios públicos, en general. Por la falta de control y por una forma de gobernar basada en ignorar los problemas reales de la ciudadanía.

La Región de Murcia lleva demasiado tiempo viendo el mismo comportamiento del Gobierno regional ante los problemas. Primero se niegan, luego se minimizan y, al final, se intenta que pase el tiempo. Ya ocurrió con las vacunaciones irregulares durante la pandemia. Entonces, también faltaron explicaciones. Entonces, también se intentó cerrar en falso una situación que exigía verdad y responsabilidades.

Ahora, hablamos de algo que afecta directamente a la salud de las personas, por eso no basta con cambiar una cara en el Consejo de Gobierno. No basta con pedir tranquilidad, mientras hay pacientes esperando información. La tranquilidad no se pide, la tranquilidad se garantiza con hechos.

Como ha señalado Francisco Lucas, secretario general del PSRM-PSOE, vamos a llegar hasta el final. Desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a exigir toda la verdad. Queremos saber qué ocurrió, durante cuánto tiempo, quién lo permitió y qué controles fallaron. Queremos que se informe a cada paciente afectado y queremos que se asuman responsabilidades políticas.

Defender la sanidad pública no es solo pedir más recursos, también es exigir control, seguridad y respeto a los pacientes. Es impedir que la salud de la gente quede atrapada entre la falta de vigilancia y el silencio político.

La Región de Murcia merece un Gobierno que dé la cara. Merece una sanidad pública segura y merece saber la verdad. Toda la verdad.