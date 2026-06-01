Toda la corrupción lleva a Pedro Sánchez

Caso Ábalos, caso Koldo, caso Cerdán, caso Begoña, caso ‘Hermanísimo’, caso ‘Fontanera’, caso SEPI, financiación irregular en el PSOE, caso Forestalia, caso Plus Ultra, caso Zapatero… La mujer del presidente del Gobierno, a punto de someterse a un jurado popular; su hermano, en el banquillo de los acusados; su gerente y su fontanera, imputadas; su exministro de Transportes y mano derecha en el partido, en prisión; su colaborador máximo, ‘Súper Santos Cerdán’, investigado judicialmente; y su faro moral, Zapatero, acorralado por la Justicia. Solo hoy el sanchismo suma nueve delitos, como organización criminal, cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias o delitos contra las instituciones del Estado.

Nunca antes y en tan poco tiempo se creó desde el poder una telaraña de tramas corruptas simultáneas y emparejadas, que además tienen una coincidencia significativa: ninguno de los cabecillas de cada red tenía una persona interpuesta entre ellos y el presidente del Gobierno. El jefe directo de todos ellos es el mismo: Pedro Sánchez Pérez-Castejón. La acumulación de casos viene a significar que políticamente esa corrupción, por recurrente, señala a Pedro Sánchez como responsable último. Toda la corrupción lleva a él.

Además, la irrupción de la UCO en la sede del PSOE, la segunda que se produce, ha supuesto un nuevo salto cualitativo. El auto judicial describe una investigación por presuntos delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, falsedad documental y actuaciones contra las instituciones del Estado. En concreto, sostiene que determinadas actuaciones tenían como finalidad desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno. Ahora ya sabemos para qué se fue a reflexionar cinco días el ‘enamorado’ Sánchez cuando tuvo noticias de la imputación de su mujer: ordenó activar las cloacas de Ferraz con su ‘fontanera’ Leire a la cabeza para montar una operación contra jueces, fiscales, medios de comunicación, guardias civiles y policías que se atrevían a investigarles. De ahí que también hayamos pasado por la vergüenza de ver cómo la UCO entraba incluso en la sede de la propia Dirección General de la Guardia Civil para buscar información sobre si se ordenó expedientar a agentes por investigar al PSOE.

Ninguno de los cabecillas de cada red tenía una persona interpuesta entre ellos y el presidente del Gobierno

Ante toda esta catarata de corrupción que le asola personalmente, Pedro Sánchez, en lugar de asumir la más mínima responsabilidad política o convocar elecciones, sigue tomando a los españoles como rehenes y continúa utilizando el Palacio de la Moncloa como trinchera para protegerse de las investigaciones judiciales. Su mayor temor es perder el control: de la Moncloa, de las instituciones, de la Fiscalía, del relato que difunda su fiel equipo de opinión sincronizada, y de todo lo que queda por saber. Su miedo no es a que gobierne la derecha: lo que le aterra es que los españoles decidan en las urnas, porque sabe que le expulsarían del poder.

Mientras tanto, ni gobiernan ni dejan gobernar. Sin presupuestos, sin mayoría parlamentaria y bloqueando las leyes del PP para solucionar el acceso a la vivienda, bajar impuestos o favorecer la natalidad y la conciliación. Mientras se lucran con joyas, lingotes, ‘chistorras’, facturas falsas y mordidas, este desgobierno ahoga a las familias. Los españoles pagan y el entorno de Sánchez se lo reparte. No es un Gobierno: es una mafia atrincherada en la Moncloa.

Feijóo gobernó 13 años en Galicia sin sombra de corrupción. En cambio, los colaboradores más directos de Sánchez, incluso su mujer y su hermano, están imputados o en la cárcel, y todas las tramas de corrupción terminan apuntándole a él. Devolver la honradez a la política es una urgencia nacional. Y solo hay un proyecto capaz de regenerar este país y ponerlo en marcha: el del Partido Popular.

Urge dar la palabra a los españoles, que no se merecen el enorme daño que la corrupción y los escándalos del PSOE les están causando. Es necesario cerrar esta etapa de decadencia y recuperar un Gobierno al servicio del bienestar y el interés general de España.