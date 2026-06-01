Los amores de la alcaldesa Rebeca

La alcaldesa de Murcia en El Esparragal, pedanía de la que es oriunda, junto a su padre, en su primera Junta de Gobierno fuera de la Glorieta. / L.O.

De un presidente enamorado hemos pasado a una alcaldesa enamorada. Fernando López Miras confesó públicamente su amor a una joven de la que dijo sentirse plenamente in love. Su declaración no solo fue recogida por los medios regionales. También los nacionales se hicieron eco de tamaña declaración no estando los periodistas acostumbrados a este tipo de manifestaciones desde el ámbito político. También el jefe del Ejecutivo español se declaró un hombre enamorado, aunque éste lo hizo por carta y con ánimo de expresar un estado de ánimo a raíz de una episodio judicial.

No se sabe si los dos varones mencionados siguen tan enamorados como explicaron y lo que sí es seguro en estos momentos es que la nueva alcaldesa de Murcia, que lleva poco más de semana y media en el cargo, ha hecho una declaración muy cariñosa ante los periodistas de La Opinión Judit López y Jaime Ferrán en la entrevista concedida el jueves pasado. Se declaró fan absoluta de los alcaldes pedáneos del municipio (denominados institucionalmente presidentes de las juntas vecinales) por el gran trabajo que hacen en sus territorios. Una mujer que conoce a fondo cómo se desarrollan en las pedanías. De hecho, no toca de oído porque su padre es uno de los representantes del Ayuntamiento en esas organizaciones con más experiencia por la gran cantidad de años que lleva ostentando el bastón de mando en El Esparragal, cerca de tres décadas.

Juntas de gobierno en las pedanías

Tanto cariño les tiene que ha decidido, con acierto, hacer las juntas de gobierno en las pedanías, alejando esa reunión de los viernes de la Glorieta y acabando con el sistema centralista de las decisiones municipales, un hecho que sigue el camino de su predecesor que también se fue lejos de la Casa Consistorial en ocasiones para tomar decisiones en pasados mandatos, como lo hiciera en su papel de oposición José Ignacio Gras, el que fuera portavoz del PSOE en el primer mandato de José Ballesta, que inició una campaña de escucha directa en las pedanías.

De palabra, el cariño mostrado es muy bonito y entrañable, pero hay que retratarse y, como dice el refrán, "obras son amores y no buenas razones". Las pedanías siempre han sido un campo de batalla y el Ayuntamiento nunca se ha caracterizado por ser justo y compensar todo el trabajo realizado por los alcaldes pédaneos. Tampoco se ha empleado a fondo, ya no por comprender a esta figura de representación institucional, sino por asignar fondos e independencia con la que se puedan dar respuesta a las necesidades de los vecinos, que son muchas y de muy distinta naturaleza.

Desde el punto de vista administrativo las pedanías y sus alcaldes son importantes y necesarios. Pero también lo son desde el punto de vista político para los partidos que cohabitan en la Glorieta

‘Nicho de mercado’

Si bien es cierto que estos territorios han avanzado con el devenir de los años, también es real que necesitan de más presupuesto y más agilidad a la hora de gestionar los fondos que se les asignan por la gran cantidad de población que tienen (más de la mitad del censo de Murcia vive por esos lares, elevando a la capital de la Región en el séptimo municipio de España). Rebeca Pérez tiene en ese ‘nicho de mercado’ mucho terreno para mejorar y para meterse en el bolsillo a sus amados pedáneos, algunos de los cuales se han sentido poco escuchados y muy solos en sus cometidos.

Está claro que desde el punto de vista administrativo las pedanías y sus alcaldes son importantes y necesarios. Pero también lo son desde el punto de vista político para los partidos que cohabitan en la Glorieta. Un pedáneo te puede hacer la vida imposible, bajar los brazos en campaña electoral y dejarte en la más absoluta soledad si se lo proponen, de ahí su valor y su fuerza. No son jarrones chinos y eso lo sabe muy bien Rebeca Pérez, que está en camino de meterlos en su bolsillo. Serán una pieza crucial si quiere presentarse como cabeza electoral para los comicios del 2027, desbancando a cuantos se pongan en su camino tanto de la Glorieta como de San Esteban.

Apoyo en El Carmen a la regularización de migrantes El PSOE al final logró sacar su moción en la junta municipal del barrio del Carmen, que pedía más medios para la regulación de migrantes iniciada por el Estado. Los populares en la junta vecinal se abstuvieron y eso facilitó las cosas, al igual que no se haya sustituido aún el vocal de Vox en esa junta, que representa al barrio más grande de la ciudad con más de 20.000 habitantes. En la moción se pedía habilitar puntos de información extraordinarios para las personas inmersas en el proceso, así como un refuerzo de recursos humanos y técnicos para destinarlos a la emisión de informes de competencia municipal necesarios para el decreto del Ministerio y una campaña informativa institucional. No se entiende la abstención popular en este tema tan importante cuando lo que básicamente se pedía es una mejora de la atención para no ver, como si este municipio fuera una república bananera, a gente durmiendo en las calles a la espera de ser atendida, como ha ocurrido en algún punto de atención.

El recurso

De hecho, cuando el PP postuló a José Ballesta como candidato en 2015 utilizó un ardid con los alcaldes pedáneos para el trágala. El que fuera presidente de la Comunidad Autónoma y líder de los populares en ese momento, Ramón Luis Valcárcel, conocía muy bien el paño y primero lanzó otro nombre como señuelo y cuando los presidentes de las juntas se quedaron ojipláticos y al borde de rebelarse, dio marcha atrás y lanzó la propuesta del que fuera rector de la UMU, que fue acogido con reservas.

Se desconoce si llegado el momento el actual presidente popular podría ya utilizar el mismo recurso, sobre todo si Rebeca Pérez, pasando del cariño en el plano filosófico, es capaz de plasmarlo con hechos, y tocarles el corazón a los alcaldes pedáneos que le prestarán su espada y su escudo, tal y como hizo con Ballesta un exconcejal mano derecha del que fuera alcalde durante veinte años, Miguel Ángel Cámara, que nunca vio con buenos ojos al candidato final elegido por los populares. Y al que le dedicó unas ‘lindas’ palabras (comentario sarcástico) en privado. Por nadie pase.