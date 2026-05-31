¡Que viene el papa!

Viene el papa de Roma a salvar al Perrrosanxe de las tremendas tribulaciones por las que pasa él y su partido PSOE, mientras el populacho se regodea en sus problemas a pesar de que precisamente ahora apesta el tufo de la Kitchen en el banquillo. Así que el dirigente socialista se arroja en brazos de la jerarquía más jerarca, católica por más señas, para que lo rescate de esa olla hirviendo donde se cuece antes de ser devorado por la opinión pública, como si solo fuera una.

—¡Hombre!, Pedro, qué santa coincidencia. ¿Sabes?, en el Vaticano pensamos lo mismo que vosotros sobre lo de la inmigración incontenible.

—Pues claro, León. Desde que renegamos de nuestro San Carlos de Tréveris, tenemos claro que la doctrina social del XIII es lo que vale. ¿Te puedo llamar Robert?

De esta guisa, el mandante español ofrecerá a su nuevo amigo ir de garbeo por Madrid para que conozca la ciudad de las cañas y la Ayuso. Como las relaciones con la jefa capitalina no son muy buenas, el Sumo Pontífice no va a poder disfrutar de las vistas de la gran ciudad que ofrece el superático de ella. Además, mora allí en pecado con un hombre sin santificar su unión.

Probablemente Sánchez ofrezca a su colega Robert —aún no ha llegado al "Bob"— un paseo por la calle del Carnero para que vea con sus propios ojos y lo crea, como santo Tomás, un escenario reciente de atropellos cometidos por el rebaño seguidor del báculo de San Pedro en esa castiza calle de La Latina. Resulta que Mariano, nombre no ficticio, pasaba tranquilamente su existencia de jubilado en el mismo habitáculo donde nació, hasta que la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís no tuvo la piedad franciscana que se le supondría y, a sus 67 tacos, lo desahució.

Cabe pensar que hubo premeditación y alevosía pues no fue sino hasta el quinto intento que se consumó el lanzamiento, con gran despliegue de siete furgones siete repletos de maderos, enviados por el delegado de Sánchez en la Comunidad de Madrid, y cantidad de público solidario asistente mayoritariamente juvenil, que estrenó para la ocasión el eslogan de «Aquí no desahucia ni dios».

Pues vino a ser que sí: Mariano se fue a la puta calle y a la franciscana orden le quedó libre uno más de los más de cien pisos que alquila en el centro de la capital de España a mayor gloria del santo patrón de animales y veterinarios, también "amigo de leprosos y vagabundos" y "esposo de la Señora Pobreza", según reza la página Vatican News, portal de información de la Santa Sede de Robert.

Al recrearse en la escena del crimen, Pontífice y presidente habrán intimado y habrán surgido los consabidos "llámame Bob, por favor" y "tú a mí, Perico". Es más, celebrarán en comunión el nacimiento de la plataforma autodenominada "Afectados por los Curas", parida con ocasión de la conversión de Mariano en otro nuevo sintecho; y para conmemorar la transformación de la lucha contra las hipotecas en la pelea con los ensotanados pisotenientes, nueva fase de la evolución social española bajo la égida del partido SOE para el que el Vaticano "es una brújula moral", Sánchez dixit (sin desmentido oficial).

La ansiedad con que se espera a Bob —todos amigos ya, como en Murcia— se revela en múltiples señales. Aunque el rencor del mal persiste, y en algún sitio que otro ciertos impíos resentidos no lo quieren ver ni en pintura: la primera víctima del monje Andreu Soler, declarado "un depredador sexual y un pederasta" por una comisión que investigó sus malhechos en Monserrat, le ha pedido al papa que ni se asome por la Abadía.

Considera Miguel Hurtado, cuya carne padeció las agresiones del fraile director espiritual de los scouts católicos Els Nois de Servei, que el Monasterio era "la zona cero, el epicentro del escándalo de la pederastia que asola a la iglesia catalana". Esa violencia está aún sin reparar convenientemente en vía civil. Por eso, para él la visita será un "nuevo acto de violencia institucional por parte de la Iglesia católica". Y esto sí es para tomarlo en serio.