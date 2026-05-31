Reparto de cartas

Parece que la cosa va de repartir y de barajas. Pedro Sánchez le advirtió en junio de 2025 a Feijóo que presentara la moción entonces, que para luego sería tarde. El presidente fiaba el futuro al panorama judicial que, previsiblemente, se iba a encontrar el PP con el as de bastos de la Kitchen —todo un exministro del Interior imputado por usar a la Policía para investigar a rivales políticos—, además de la Púnica, con Granados como sota. Del palo se quedaron fuera el caballo de Cospedal y el rey M. Punto. Feijóo no se ha quedado quieto; incluso antes de eso, fue metiendo en esa baraja de repartos judiciales algunos naipes propios, anunciados con antelación a los autos de imputación.

En esa baraja ya estaban Ábalos, Koldo y Santos Cerdán por deméritos del propio Sánchez. Ya estaba Begoña, por un presunto pelotazo de 10.000 euros, el sueldo de una cátedra ya regulada antes de que Sánchez llegara a la Moncloa y un software gratuito. También su hermano, a quien El Mundo señalaba en 2016 como una persona brillante, con un currículum increíble. Un políglota, economista y director de orquesta en un puesto de gestión escénica parecía lo más normal del mundo hasta que su hermano llegó a presidente. Luego no sé qué pasó, pero se convirtió en un inútil enchufado.

En esa misma baraja acaba de entrar Zapatero. Según el informe de la UDEF, recibió una sustanciosa comisión por intervenir en el préstamo de Plus Ultra, y se considera sospechoso que liquide una hipoteca de 500.000 euros o que haya intervenido en un contrato de Huawei. No importa que vendiera una propiedad para liquidar la hipoteca o que el ministro de Transportes haya desmenuzado ese contrato en Twitter; nadie en la investigación ni en el periodismo se ha dignado a mirar el BOE para ver en qué consistía el dichoso suministro de repuestos. Nos lo han pintado en el auto como si estuviéramos vendiendo nuestra alma inmortal a China.

Haría bien Sánchez en aprender de las explicaciones de Óscar Puente. Sinceramente, si Zapatero ha hecho algo malo, que lo pague. La pregunta que me hago no es «¿y tú?», sino «¿por qué tú no?». Mientras el hermano de Sánchez sufre la pena de banquillo, la hermana de Moreno Bonilla saca una plaza con menos puntuación que la primera de la lista. Mientras aguantamos la enésima corrección de la Audiencia Provincial al juez Peinado, Pedraz es mencionado por Villarejo como muñidor de repartos espurios sin que el CGPJ mueva un dedo.

Duerme el sueño de los justos la hipótesis de que Ana Botella hiciera algo malo cuando el Ayuntamiento de Madrid vendió viviendas a bajo precio al fondo buitre de su hijo, pero Zapatero es el malo.

Hay quien se pregunta dónde está la izquierda. La izquierda está en los juzgados. Con razón o sin ella.