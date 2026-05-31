La guía de pozas murcianas que necesitabas

Aunque parece mentira, pues Murcia es sinónimo de falta de agua, en la región contamos con ciertos lugares que descolocan: pequeños oasis para refrescarse durante los meses que vienen. En este artículo hablaré de las pozas y es que, aunque no lo creas, puedes encontrar hasta 15 zonas de baño en nuestra comunidad. Y eso que en este artículo no hablaré de las playas de río que, si quieres, puedes encontrar en municipios como Archena, Abarán, Cieza o Calasparra… Pero, como digo, hoy vamos a centrarnos en lugares completamente naturales. Digamos que cogemos nuestro coche en Murcia ciudad y empezamos la ruta…

El pulmón del noroeste

Todos sabemos ya que esta es la zona más verde, con más vida y donde más llueve de nuestra región, y es por eso que la mayoría de pozas se encuentran en esta parte. Ya desde Mula podemos empezar a bajar nuestra temperatura en Fuente Caputa, una de las más grandes y espectaculares, pero también de las más cercanas y, por ello, más multitudinarias. Así que, si lo que buscas es relajarte, quizás esta no sea la mejor elección, aunque es un lugar que merece una visita (quizás entre semana) y más después de un año de lluvias.

Un inicio perfecto para nuestra ruta, que nos llevará al siguiente municipio.

El reino de las pozas

No es el pueblo más al oeste ni el más cercano al interior; sin embargo, Bullas es donde más agua puedes encontrar. Seguro que ya conoces el Salto del Usero. Esta es seguramente la poza más conocida, pero sinceramente merece su fama. Hay quien dice que incluso parece un cenote y no les quito razón.

Sin embargo, ya sabes que en verano hay que pagar y reservar, cosa que me parece perfecta, ya que estos lugares reciben muchas visitas a día de hoy. Seguramente deberían hacerlo en más de uno.

El caso es que, si remontas el río desde ese mismo punto, vas a encontrar varias pozas y lugares que merecen muchísimo la pena, como el Pasico de Ucenda y una de mis favoritas: la Fuente del Río Mula. Este es un paraje que te recomiendo fervientemente.

Y si vas en dirección al Molino, que ahora pertenece a Casa Borrego (por cierto, pásate a comer si puedes), podrás disfrutar también de Río Playica, una poza enorme, y otro lugar excepcional como el Paraje Río Puente. Como su nombre indica, bajo un puente encontrarás varias pozas que parecen un jacuzzi natural en plena naturaleza.

Como ves, hay hasta cinco zonas de baño en Bullas, pero ya te digo yo que sus gentes se guardan algún secreto para ellos. Así que lo mejor que puedes hacer es preguntarle a algún amigo o amiga que tengas por la zona.

La minicascada de Burete

Un poco más al interior, justo antes de llegar a Cehegín, encontramos el Arroyo de Burete, una poza excepcional con cascada incluida, en la que tendrás que andar unos 10 minutos entre pinos para encontrar un lugar de cuento, que espero que respetes (al igual que el resto).

Y ahora estarás pensando que toca Caravaca, y es cierto que es un municipio donde también encontramos nacimientos de agua como las Fuentes del Marqués; sin embargo, aquí no hay zonas (al menos que yo sepa) donde esté permitido el baño. Así que nos toca coger el coche de nuevo e ir a Moratalla.

El bosque murciano

El término municipal de Moratalla es bastante amplio y, sin duda, el de los bosques más frondosos. Hay zonas como el Molino de Benizar o la Poza de las Tortugas donde NO está permitido el baño, pero que te recomiendo ver en otra época.

Sin embargo, siguiendo el río Alharabe desde esta zona, puedes llegar hasta el Camping La Puerta y, desde ahí, seguir el curso del río por un montón de pozas, decenas de ellas. Para mí es, sin duda, el pulmón y la zona más salvaje de la región.

Además, allí se encuentra una de las más famosas por sus aguas cristalinas: la Poza de Somogil. Hay quien dice que el agua tiene una temperatura constante todo el año, pero nunca he tenido yo esa sensación.

Sin dejar este territorio, ya casi en Castilla-La Mancha, se encuentra Arroyo Tercero, con unas pozas que descubrí hace pocos años. Se encuentran cerca de la carretera, pero no son tan fáciles de encontrar como parece. En este caso, ve un poco a la aventura y, si no las encuentras, siempre puedes pedirme coordenadas.

Camino de vuelta

Entre Moratalla y Calasparra se encuentra uno de los lugares más bonitos de la Región de Murcia: el estrecho de Bolvonegro.

No te recomiendo que te bañes en el mismo estrecho, pues hay corrientes fuertes y puedes meterte en un lío, pero antes de empezar este hay varias zonas de baño que te encantarán y, ya que estás, puedes disfrutar del lugar.

Dejamos ya el noroeste y llegamos hasta el municipio de Cieza. Ya os he hablado del Cañón de Almadenes y de sus maravillas, entre las que se encuentra la Fuente del Gorgotón. No hay lugar como este en la región y me gustaría que siga siendo así de especial. Acuérdate de esto cuando vayas, incluso si tienes que recoger algo de algún incivilizado. Tú eres mejor que él, no lo olvides.

Y de camino a la capital, en el Valle de Ricote, nos encontramos con dos pozas poco conocidas y escondidas. Es cierto que estas dependen más de las lluvias y de si han arrastrado tierra, pero yo las he visto a ambas en plenas condiciones y merecen la pena.

Una se encuentra junto a Ojós y tendrás que remontar la Rambla del Carcelín para encontrarla. La otra se encuentra en Abarán y tendrás que buscar, en este caso, la Rambla de Benito.

Un verdadero oasis

Nos queda un lugar más antes de llegar a Murcia, uno de mis favoritos, un verdadero oasis en un desierto y rodeado de palmeras. La gente llama a esta zona la Palestina Murciana (por el paisaje) y cuando estás allí lo entiendes. En este caso el Río Chicamo, regala una de las dos únicas rutas acuáticas de la región y es un verdadero placer. Entre tierras áridas y ‘badlands’ el Cañón del Cajer dibuja junto al Chícamo un lugar único donde se forman varias pozas que dan aspecto de estar en otro planeta. Volvemos, ahora sí, a la capital.

Las Tierras Altas de Lorca

Me resulta gracioso este nombre: las ‘Highlands’ de Lorca, al más puro estilo de Escocia.

El caso es que Lorca es de los municipios más grandes de España y en esta zona alta se encuentran los Ojos del Río Luchena, un lugar espectacular. Agua completamente cristalina, seguramente la más transparente de toda la región, de esa que da ganas de beber.

El agua emana de una enorme fuente formando unas pozas donde verás hasta las escamas de los peces. No te voy a engañar, está a más de una hora de Murcia, pero es un lugar que merece muchísimo la pena.

Termino ahora sí esta pequeña guía para que te refresques durante los meses de calor. Y si te sabes alguna que no esté aquí, me encantaría que me mandaras información a mi cuenta de Instagram @carolomoyo.

O, bueno, quizás prefieres no hacerlo. Con estos lugares el ‘hate’ se dispara y de verdad que entiendo la postura de que no todos estamos preparados para ir a estos sitios.

Aunque, en este caso, me la jugaré y voy a decir que quien sea capaz de leer un artículo de periódico en estos días es capaz de respetar la naturaleza.

Nos vemos en dos semanas.