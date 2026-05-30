Más política

En primer lugar me gustaría avisarles a ustedes de que este artículo se va a parecer bastante al que escribí la semana pasada. Lo siento mucho, pero comprenderán ustedes que tal y como está el mundo político actualmente en nuestro país, uno no puede ponerse a escribir sobre el calor que hace, que sería el segundo tema correspondiente a desarrollar por un columnista de pro, o quizás debería hablar de los precios de las cosas de comer, que nos están descapitalizando, o de la vivienda y los nenes y nenas, que no se van de las casas paternas ni con fórceps. Pero, no, hay que hablar de política.

En primer lugar, me gustaría decir que esta legislatura, a nivel nacional, huele a cadaverina, por varias razones, quizás la primera porque Pedro Sánchez no puede perder ya más kilos, el pobre hombre. Esta semana, en su visita al papa, con el traje negro y la corbata gris, parecía el abuelo paterno del Pedro Sánchez que comenzó a gobernar en 2018. Hay políticos que la mala leche y los ataques de los contrincantes los hacen espumar, -ahí está Isabel Ayuso - pero al presidente claramente lo desgasta y me temo seriamente que esta última andanada de la presente semana, con los guardias civiles buscando papeles en la sede del PSOE durante 13 horas, y la aparición de toda esa chatarra de joyería en el despacho de Zapatero, le hagan perder kilo y medio más, por lo menos, y se le afile más el rostro, si es que esto es posible todavía, o que materialmente desaparezca dentro de los trajes. Que se esfume, digo. (Sé que esta última frase será del gusto de muchos lectores, porque, en los años que llevamos de democracia, nunca, oiga, nunca, he visto desatarse un rencor mayor hacia un político como el que se ha extendido contra Sánchez, y mira que ha habido seres aborrecibles en política).

Es menester darse cuenta también de la movida que tenemos en marcha aquí más cerca, en nuestra pequeña pero valiente y aguerrida Comunidad Autónoma. Lo de Cartagena les ha salido a los de la moción de censura como el culo, ustedes perdonen. La verdad es que siendo algunos concejales de quita y pon la cosa funciona, siempre que los unos traguen y los otros se callen porque qué van a hacer los pobres. No querrán ustedes que se vayan a sus casas. ¿A hacer, qué? Yo me he alegrado por la alcaldesa porque la conozco desde que era pequeña y en esta crisis ha demostrado tener coraje y unas ciertas condiciones para el toreo de salón, lo que en política siempre es interesante.

Y, claro está, habrá que tomar nota de los cambios producidos en el Gobierno Regional que ya han sido hábilmente interpretados en este periódico. Pero sí puedo decir que no hay ningún problema con que Juan José Pedreño vuelva a su consulta del centro de Salud de San Andrés, que también es el mío. Aunque él no es mi médico, sí observé cuando Pedreño estaba allí que es un hombre apreciado por sus pacientes y que hacía cosas que no eran lo corriente, como salir a la puerta de su despacho a llamar a los que esperaban con gran familiaridad: ‘Hombre, Juanita, ¿Cómo estás, hija?, pasa, que ya te toca’, podría ser una de sus frases habituales adornadas con una sonrisa. Y dicen que era un buen médico de familia.

En cuanto a lo de quitarle la portavocía a Marcos Ortuño, el presidente López Miras sabrá, pero este consejero iba siempre limpio y bien vestido, se le entendía lo que decía cuando hacía declaraciones y no se olvidaba de criticar al Gobierno nacional cada vez que tenía que actuar, como es obligatorio. Quizás el presidente haya pensado que una mujer daría mejor imagen que un machirulo, aunque este sepa hablar. Ya iremos viendo cómo funcionan los nuevos, y los antiguos reciclados, y se lo iremos contando.