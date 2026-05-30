Ni un minuto de cortesía a Isabel Ayala

Históricamente, se otorgaba a los ministros y consejeros lo que se denominaba los “cien días de cortesía”.

Desde hace algún tiempo, ese margen se ha visto reducido, de una manera ignorante, ya que quien conozca solo un poco la administración, sabe que tres meses no te permite hacer girar un Ministerio, una Consejería e incluso una Concejalía.

Pero a la nueva Consejera de Salud, Isabel Ayala, ya le han pedido que ni tan siquiera tomara posesión, un hecho insólito, y encima viniendo del propio Secretario General de los Socialistas Murcianos.

Es como si alguien le pidiera al propio Francisco Lucas que dejara todos los cargos que tiene, pues él mismo fue bendecido por un tal Santos Celdrán.

Pero que la oposición pida que renuncie al cargo, podría entenderse dentro de la desesperación que aflora en la calle princesa, lo más grave son las “amenazas” del colectivo médico,que han comenzado a publicarse.

Dicen, algunos médicos, que no van a ir a la privada a operar, cirujanos y anestesistas del Reina Sofía el lunes empezarán a no ir a operar a la privada. Cuando he leído la noticia no sabía si era una decisión fruto de una reflexión profunda, aportar por fortalecer la pública y rentabilizar los quirófanos públicos, o la enésima pataleta de unos sindicatos empeñados en convertirse en aristócratas laborales.

Que la ex gerente del SMS tiene la ventaja de conocer el sistema, debería servir para que por lo menos se le dé la oportunidad de renegociar el modelo de sanidad que pretende para la región, y por eso, todos los agentes implicados deberían como mínimo, ir a la negociación sin líneas rojas, sería todo un síntoma de madurez, no solo sindical, sino profesional.

Acusar a quien está intentando resolver y aclarar el caso de las prótesis, de formar parte del problema, es un ejemplo más del desconocimiento que hay en esta zona del levante español.

Por cierto, nadie le ha dado las gracias al Consejero Pedreño por dar un paso al frente hace años, cuando la mayoría miró para otro lado.