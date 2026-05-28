Gobierno a la carrera en la Región de Murcia

Se nos advirtió que no sería un ajuste, sino una remodelación, y sí, se trata de una remodelación que tiene mucho de ajuste. El núcleo duro no ha sido tocado, si acaso recompuesto con algún intercambio; han salido los consejeros que podían considerarse ‘apagados’, menos carismáticos, y, cierto, han entrado caras experimentadas en la vida pública y vinculados al círculo de poder. Con esta nueva composición no sabríamos distinguir el núcleo duro del que no lo sea tanto, pues hay más apariencia de equilibrio en cuanto a músculo político, al menos potencialmente. Es lo que reflejó el presidente en su introito al dar cuenta de la nueva alineación: renovación, impulso, aceleración... En el día justo del aniversario de las elecciones que le otorgaron la ‘mayoría suficiente’ para gobernar y a un año de las siguientes. Ponerse las pilas, en la traducción.

No obstante, en cifras netas solo hay dos relevos, aunque el barajeo de competencias dé lugar a interpretar que el cambio es mucho mayor. Joaquín Buendía en Agricultura y Agua significa que en esa competencia central se apuesta por un mayor cacareo político ante el recrudecimiento de las incertidumbres sobre el trasvase. Quien fuera alcalde de Alcantarilla, localidad en que se enseñoreó electoralmente si bien no tuvo una escapada gloriosa, ha sido resucitado ahora tras haber permanecido guardado un tiempo prudencial en Esamur, aprendiendo sobre reutilización hídrica o echando siestas.

La otra incorporación es la de Isabel Ayala a Salud, que maquinalmente podría leerse como un relevo derivado del caso de las prótesis, algo tal vez inevitable, pero no casa con que López Miras, como se asegura en su entorno, tuviera estudiada esta operación desde hace meses a la espera del ‘cumpleaños’ de ayer; en realidad, puede entenderse como un gesto de promoción interna desde la gerencia del SMS.

Pero para promoción, la de Marisa López Aragón, que pasa a gestionar Economía, Hacienda y sus varios etcéteras con el añadido de la perla de la Portavocía, lo que permite subrayar su nombre como el de más impregnación política de este zarandeo. ¿Empezamos ya a llamarla la dama de hierro? Trueca sillones con Luis Alberto Marín, que se descarga del fardo de Hacienda para abrazar la gestión económica desde Empresa y Empleo, lo que le permitirá desarrollar sus habilidades políticas con mayor proximidad al tejido social, una oportunidad para futuros objetivos de más alto vuelo si la flamante alcaldesa capitalina Rebeca Pérez decayera en su ánimo o se la comieran los lobos, cosa improbable.

Lo demás son flecos: Juventud pasa a Presidencia, con Marcos Ortuño, para resaltar la renacida importancia de ese segmento electoral, e Industria se la queda Juan María Vázquez, uno de los consejeros mejor equipados del Gobierno, y a Fomento le cambian el título, más explícito pero menos bonito, lo que tal vez no sea suficiente para que deje de ser una consejería hasta ahora ‘apagada’.

Se trata de una remodelación muy medida; sobre el papel, el Gobierno mejora, pero para que se note tienen que correr .