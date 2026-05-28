El Fiscal que solicita la reapertura del caso de la plaza de toros de Calasparra, asesoró al PP

Al ex alcalde de Calasparra y a miembros de su equipo, parece que les ha mirado un tuerto, porque no quiero pensar que el Fiscal del Supremo, Jaime Moreno, quien solicita que se reabra el caso contra Pepe Vélez, por el conocido caso 'Plaza de toros', formó parte como asesor del entonces Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón (recuerden que su dimisión se produjo porque fracasó en su enésimo intento de reformar la ley del aborto) no haya nada más que una alineación de planetas y sea fruto de la casualidad.

El problema viene con la historia y la memoria, y si uno echa un vistazo por ejemplo al Juez Peinado, es lógico ser mal pensado. Lo digo , lo de la memoria, que a mucha gente se le ha olvidado cuando el que a la postre fue Director General de la Policía, Ignacio Cosidó, envió un mensaje a sus compañeros alardeando que ya tenían bajo control la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Blanco y en botella.

Como Calasparra no está en Madrid, gracias a Dios, nos libramos de que el ínclito y oscuro Miguel Angel Rodríguez ponga un tuit diciendo 'El Vélez P’lante'.

Pedir mas de 8 años de cárcel por el caso Plaza de Toros de Calasparra, debería estudiarse en las facultades de derecho de España, junto a las resoluciones del Juez Peinado contra Begoña Gómez, y es que uno se pregunta si para hacer semejantes disparates, es necesario estudiar derecho, o simplemente bastaría con dos Gin Tonic y un puesto de asesor.

La fiscalía, como la mujer del César, no solo tiene que ser honrada, sino parecerlo.