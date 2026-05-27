El PSOE dice sí a la ultraderecha en Cartagena

El PSOE de Francisco Lucas ha autorizado un referéndum entre la militancia de Cartagena, pero la pregunta no es la que en estos momentos correspondería: «¿Debería Pedro Sánchez adelantar las elecciones?». Si los militantes merecieran algún protagonismo tendrían que ser consultados sobre las cuestiones centrales que afectan a su partido, las verdaderamente importantes, aunque fuera para confirmar su acuerdo con lo que, sin debate interno alguno, se mantiene desde la cúpula de Moncloa.

Pero la pregunta implícita en la consulta de ayer es: «¿Estás de acuerdo con lo que el secretario general de Cartagena ha firmado ante notario con el partido más o menos cantonal, con el de los disidentes socialistas que nos echaron durante un mandato completo del Ayuntamiento y con dos concejales ultraderechistas que lloran su falta de protagonismo en Vox?». En realidad, la pregunta es aparentemete más aséptica: «¿Debe el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cartagena apoyar la moción de censura presentada contra el Gobierno municipal del PP y Vox para establecer un nuevo Gobierno municipal de progreso con participación del PSOE? Sí o No». Si el resultado hubiera sido No, el secretario local, Manuel Torres, habría tenido que dimitir anoche por sentirse desautorizado sobre lo que previamente había acordado. Véase que se consulta a los militantes a posteriori, no antes de que la dirigencia decida, por lo que se la somete al estrés de crear una crisis si no respalda la inducción del jefe. Y, además, se incluye en la pregunta, de manera sutil, no solo el derribo del Gobierno de Noelia Arroyo, sino ‘la participación’ del PSOE en el nuevo Gobierno, compartiendo decisiones con los ultras exVox y con el concejal de Sí Cartagena al que en las urnas Cartagena dijo No. Cartagena Sí, pero Cartagena le dijo No.

Lo peor de este paripé de la consulta a la militancia es que, sin ningún rubor, queda a la vista que un partido como el PSOE que ganó las primeras elecciones democráticas de Cartagena y que después planificó el futuro de la ciudad, un guion sobre el que el PP desarrolló sus proyectos, tiene hoy una militancia de 689 militantes, dicen, en una población de 200.000 habitantes y está representado por cuatro concejales de un total de veintisiete, sin la consecuencia de que sus dirigentes no solo no dimitieran sino que, además, pretenden gobernar durante diez meses con los presupuestos del PP. La clave es que Torres apoya a Lucas, y Lucas no es nadie sin Torres, por lo que aquél autoriza a éste a catar poder aun con el apoyo de la ultraderecha, en un juego de socorros mutuos, con la consecuencia de que el PSOE se enroca en sus peplas con indiferencia de los reclamos de la sociedad.

Del total de militantes que participaron ayer, 435, unas ochenta familias, dieron lugar a un resultado a la búlgara del 94,5%. Es obvio que esto no es lo interesante, pues lo que vale es ese pequeño núcleo de participantes que votaron a la contra, quienes a pesar de contribuir a legitimar la comedia ofrecen señales de que hay algo que todavía permanece vivo en ese partido. Confiemos en que no los identifiquen y los fusilen al amanecer.