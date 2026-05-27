Opinión | El Canal del Funcionario
Y Noelia se equivocó
Un error demasiado grande. Salvo que existan en el Ayuntamiento de Cartagena cuartos oscuros que no se podrían enseñar, la jugada de la alcaldesa Noelia Arroyo, la aleja de una política con altura de miras.
Dijimos que si Noelia Arroyo era capaz de actuar como lo hizo Pepe Ballesta, cuando Ciudadanos y PSOE le pusieron una moción de censura, dentro de un año barrería en las siguientes elecciones, ya que el pacto firmado por ese conglomerado de intereses, no había dios que lo entendiera.
Con la expulsión de los dos concejales de VOX y la “recompra” de los dos expulsados del mismo partido, lo único que consigue es prostituir la institución y sobre todo, darle la razón a quienes firmaron la moción.
Noelia Arroyo es mucho más lista, y este error solo puede ser fruto de la improvisación y del miedo a perder la alcaldía.
Con esta decisión, no gana ni Cartagena ni la propia institución, y si pierde el noble arte de la política.
Este vodevil pasará a la historia triste de la ciudad. Pepe Ballesta sí que supo hacer una lectura mas inteligente de la moción de censura. Una pena que la historia termine en una tragicomedia, con bufones incluidos.
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