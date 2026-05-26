La penúltima humillación a la Plataforma Pro Soterramiento

Poner el nombre de ‘Alcalde José Ballesta’ al futuro Parque Metropolitano no solo es un error, sino que es la enésima humillación a la Plataforma Pro Soterramiento, la única y verdadera fuerza por la que, hoy, en el año 2026, el AVE llega soterrado.

Y bien sabe Dios que yo soy partidario de que la Gran Vía de Murcia llevara el nombre del gran Pepe Ballesta y que al no menos grande escultor Salzillo le asignáramos la avenida del General Primo de Rivera, que cada vez que paso por la antigua cárcel y mezclo al general dictador con la historia de nuestra prisión, se me revuelve el alma.

La animadversión del Partido Popular a la plataforma Pro Soterramiento no solo es histórica, sino un poco histérica, pero sería bueno, aunque sea para la memoria de la ciudad, que se reconociera oficialmente lo que supuso ese movimiento ciudadano para la capital.

Por desgracia, estoy seguro de que el Ayuntamiento seguirá humillando a través de la indiferencia lo que la plataforma consiguió transformar. Pero eso no cierra heridas, y ni cuando suba la marea nos borrará la memoria.

Solo apenas 24 horas después de despedir al gran Ballesta, el Ayuntamiento anunció que un parque que nació fruto de la movilización ciudadana va a llevar el nombre de quien le negó, por activa y por pasiva, la Medalla de Oro de la ciudad, todo un ejemplo de consenso y fraternidad.

Me temo que dentro de unos años iremos a pasear al parque José Ballesta, a escuchar algún concierto o nos acercaremos a visitar una demostración de caldo con pelota, que se seguirán sirviendo pasteles de carne a las faldas de los muros de una cárcel que vio morir a demasiada gente inocente, y que la placa que ensalza el nombre del dictador General Primo de Rivera seguirá presidiendo la puerta principal de la prisión, pero luego, cuando vayan detrás de nuestra querida patrona, la Virgen de la Fuensanta, no se den golpes de pecho, no creo que compartiera lo que hacemos aquí con la gente sencilla y honrada.