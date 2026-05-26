Entre ceja y ceja

Por principio no creo en las teorías conspiranoicas. En cuanto en el relato empiezan a aparecer suposiciones o deducciones que carecen de una base demostrada o fácilmente demostrable, dejo de prestar atención a lo que me están contando. También en el caso Zapatero se especula con teorías conspirativas que atribuyen lo que está sucediendo a la mano negra de los americanos. Y mira tú por donde, esa teoría sí que me la creo. Y voy a explicar por qué.

Las agencias norteamericanas de inteligencia, que son varias y variopintas, tienen ojos y oídos por todas partes. No oyen y ven todo lo que pasa en el mundo, pero tienen acceso a ello y se fijan en lo que les interesa. Desde que un tal José Luis Rodríguez Zapatero se quedó sentado en su silla ante el paso de la bandera americana, que para los norteamericanos significa el honor de su nación, los gobernantes de Estados Unidos de uno y otros signo político se la tienen jurada. No ayudó el hecho que Zapatero, no satisfecho con retirar nuestras tropas de Irak, animara al resto de países implicados a hacer lo mismo.

Llamar la atención de los americanos no significan que ellos vayan a atentar contra tu vida o te vayan a arruinar económicamente, pero sí que van a estar atentos a lo que hagas con tu vida y tus finanzas. Zapatero fue un presidente relativamente decente. Unió a los españoles a favor del matrimonio homosexual, aunque los enfrentó con el invento de la memoria histórica. Y eso de que acabó con ETA que se lo cuenten a las víctimas del terrorismo. Con ETA acabaron las fuerzas de seguridad y él solo les concedió lo que querían para sus presos un minuto antes de su desaparición con tal de colgarse la medalla.

Con estos antecedentes podría haber pasado a la historia con un perfil favorable (sobre todo si lo comparamos con Sánchez y sus cuarenta ladrones) aunque gestionara la economía de forma desastrosa. Pero cayó en la tentación del dinero y se corrompió hasta los tuétanos en connivencia con el gobierno ‘progresista’ . Le podría haber salido bien la jugada si no fuera porque los americanos lo tenían entre ceja y ceja. ¿Se capta la ironía? n