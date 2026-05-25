A Rebeca Pérez no le va el riesgo

Tomar decisiones que levanten polvaredas o apostar por cambios radicales conlleva siempre un riesgo que a estas alturas del mandado ningún político quiere correr (salvo en Cartagena, que la oposición se ha liado la manta a la cabeza en, prácticamente, los estertores del mandato de la alcaldesa Noelia Arroyo). Así se lo ha debido plantear la alcaldesa de Murcia desde el viernes pasado, Rebeca Pérez, que ha entrada en la historia de este municipio al ser la primera mujer que ostentará el bastón de mando en 1.200 años, que se dice pronto.

A las féminas siempre les ha costado llegar más a los sitios que a los varones debido a la estructura patriarcal de la sociedad y a la propia socialización que sufren las mujeres, que les aporta una especie de mutilación para desarrollarse en la esfera pública. Con Rebeca Pérez se ha roto un techo de cristal que hasta ahora parecía ya de hormigón. El empuje de hacer historia y ser la primera alcaldesa no le han llevado a coger el camino del riesgo.

Todo lo contrario. Ha decidido ponerse en el lado más conservador y apostar por caballo ganador. No sabemos si se ha llegado a preguntar ‘qué haría Ballesta (alcalde fallecido) en mi situación y a quién elegiría’. Quizá sí se ha interrogado sobre el particular, obteniendo la respuesta obvia, la esperada y la que no genera controversia. Pon a los que ya venían teniendo mando en plaza en el Gobierno local sin tener en cuenta otras opciones, como situar en algunas de las competencias a compañeras de bancada, algunas de las cuales tienen elevadas cualificaciones y no son novatas en política.

Siguiendo la estela del anterior mandatario, se ha quedado para gestionar ella misma los proyectos patrimoniales y estratégicos del municipio que pueden darle ‘oropel’ y la ocasión de salir a la esfera pública contando noticias positivas

Ha optado por la opción que, sin duda, habría convencido al alcalde Ballesta. Elevar a superconcejales a tres de sus pupilos. Uno de ellos José Guillén pasará a ser primer Teniente de Alcalde, una vitola que en la práctica del desenvolvimiento de la vida de los ciudadanos de Murcia importa poco o es intrascendente. Lo crucial es la relación que ambos mantengan (él y Rebeca) y si la ahora la alcaldesa deposita en este concejal sus dudas, anhelos y desesperanzas como ya hiciera su predecesor, que convirtió al edil en su predilecto, su mano derecha y su hombre de confianza. Es decir, lo que a todas luces es relevante es lo que se cuece en la trastienda más allá de las luces públicas.

Guillén suma a sus competencias las de limpieza viaria, un área complicada por el aumento de quejas que se están produciendo en pedanías y en la ciudad por el estado en el que se encuentra calles, contenedores, solares y otros parajes, que aparecen llenos de basura debido a varios factores, uno de ellos el incivismo de la población y la falta de empuje de una administración para poner las cartas sobre la mesa. Ya nadie se acuerda, o sí, de la campaña que hizo aquel concejal que trató a los murcianos como se merecen: ‘No seas marrano’, decía el lema de aquella acción, que llegó a todas las mentes y que recogió sus frutos en cuanto a pedagogía ciudadana. Desde entonces mucho ha llovido y mucho se ha ensuciado.

Otro de los que el dedo ‘ungidor’ de la alcaldesa ha elevado a superconcejal es Antonio Navarro-Corchón, un edil de amplia experiencia que se encargará de Patrimonio, un departamento aparentemente inofensivo a no ser por alguna que otra venta o cesión polémica que puede que esté judicializada ya y que podría ser una china en el zapato (ya se verá el tamaño) tanto para Rebeca Pérez como para él, sin contar con el caso ‘Atalayas’ que aún está en los tribunales sin que el Ayuntamiento haya explicado con luz y taquígrafos qué paso con esas discotecas en las que murieron 13 personas y que eran a todas luces ilegales.

Navarro-Corchón es otro de los hombres en los que confiaba el fallecido alcalde. Nada nuevo bajo el sol por tanto. Lo mismo ocurre con José Francisco Muñoz, otro de los hombres de confianza de Ballesta y que ahora será portavoz del grupo popular con una competencia añadida: la de Fomento. Ni siquiera para portavoz del PP en el Ayuntamiento se ha pensado en fémina alguna, un detalle que dice mucho de los pocos riesgos que la alcaldesa ha decidido afrontar. Por no querer arriesgar tampoco ha removido competencias del resto de ediles que no suman carteras y al nuevo que se incorpora (el número 16 de la lista con la que los populares concurrieron a las urnas), Pedro Luis Balibrea, le ha confeccionado una concejalía nueva denominada de Agenda e Impulso Normativo, creada para reforzar la coordinación administrativa y el funcionamiento interno del Consistorio capitalino. Muy necesario este trabajo por la gran cantidad de departamentos que hay en la Glorieta (un concejal en la anterior Corporación habló de ‘minicortijos’) y la elevada plantilla trabajando en ellos: unos tres mil empleados públicos. No se ha detallado al milímetro la tarea que llevará a cabo, pero con que no vuelvan locos a los pedáneos y proveedores será suficiente.

La alcaldesa tampoco ha tomado riesgo a la hora en sus dos primeros actos públicos tras ostentar el bastón de mando. El sábado se fue a La Ñora con la Virgen de la Fuensanta (única alcaldesa hasta ahora, aunque no de carne y hueso) y el domingo asistía al partido del Real Murcia, dos elementos muy populares por estos lares y que seguramente le habrán hecho disfrutar sin tensión. Siguiendo la estela del anterior mandatario, se ha quedado para gestionar ella misma los proyectos patrimoniales y estratégicos del municipio que pueden darle ‘oropel’ y la ocasión de salir a la esfera pública contando noticias positivas. Es una apuesta a caballo ganador. Nada de hacerle caso al refranero: ‘El que no arriesga, no gana’. Por nadie pase.