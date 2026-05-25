Adioses y holas, Mundial mediante

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, durante la rueda de prensa ofrecida previa al entrenamiento que el equipo realiza este viernes en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. / Javier Lizón / EFE

Decíamos que vivimos hacia adelante y que el presente se explica hacia atrás. La vida solo da respiro cuando necesitamos reflexionar antes del siguiente paso o cuando nos alcanza la jubilación, y a veces ni eso. Fundamentalmente en el deporte.

Kroos supo irse antes de que lo echaran. También lo hizo Zidane como jugador y técnico. Pero a Carvajal lo han echado del mismo Real Madrid que defendieron con tanto éxito. Aunque el de Leganés con más empeño y mérito al vestir desde niño su mítica camiseta blanca. Y sin entrar en valoraciones futbolísticas, lo más cruel han sido las circunstancias previas a la no renovación del mejor lateral derecho en la historia merengue.

Tras quedar en el podio del Balón de Oro concedido a Rodri en detrimento de Vinicius, Carvajal se lesionó gravemente en una jugada absurda de un partido intranscendente en el centro del campo del Bernabéu. Y desde entonces ha encadenado lesiones menores y meses de ostracismo. Pero cuando podía haber recuperado el puesto, a primeros de este año, Arbeloa se encargó de cerrarle el paso relegándole al banquillo en favor de Arnold. Y el inglés tampoco ha podido remontar para ser incluido en la lista mundialista de Tuchel. Como es lógico, De la Fuente dejó fuera también de nuestra selección a Carvajal, pese a su consideración como capitán y líder de nuestros seleccionados.

Hay tres lecturas en esta triste hora de Carvajal. La primera, los motivos meramente futbolísticos, son discutibles y habrá opiniones para todos los gustos; en la mía, el madrileño estaba lejos de su mejor versión, pero el inglés tampoco lo mejoraba sustancialmente. La segunda suena más creíble, dada la sumisión particular del técnico a su presidente: el inglés tenía que jugar por indicaciones del palco. Y la tercera sería insidiosa: Arbeloa le devolvió a su jugador lo que recibió de él en el pasado, cuando le quitó precisamente el puesto de lateral derecho titular blanco.

En otros equipos también echarán de menos a quienes se han marchado con el pitido final del último encuentro de la temporada. Lewandowski y Griezmann, como ejemplos, o Marcelino y Valverde en los banquillos del Villarreal y Atlhetic. Y no se trata de nostalgias, sino del natural proceso de todo cambio. Se precisa tiempo para llenar huecos importantes y en el fútbol hay de todo menos paciencia.

Los seguros goles blaugranas del alemán o el excelso juego del francés entre las líneas colchoneras eran un valor seguro y nada ni nadie garantizan que sus relevos cuajen desde el primer partido del próximo curso. No obstante, la diferencia es que a Lewandowski le han enseñado la puerta por su excesivo peso en la nómina culé y “el Principito” se marcha a un retiro dorado por voluntad propia.

Tampoco es fácil que quien sustituya a Marcelino logre clasificar a los amarillos para Champions con la regularidad del asturiano. Quizá los Roig han sufrido el mal de quienes les cansa el éxito por ambición desmedida. Deberían echar una mirada a su vecino Valencia. Los del denostado Lim también largaron al mismo entrenador por causas parecidas. Un técnico exigente casa mal con “ordenos y mando” incontestables desde arriba.

Como tampoco es probable que el alemán que viene al de San Mamés logre inventar pronto mimbres de Lezama para lucir en esa catedral y en Europa como ha hecho Valverde con tantos canteranos ascendidos.

Ya asoma el Mundial norteamericano, de donde quizá vengan algún dos con aspiraciones de seguridad y quién sabe si un tres, uno o dos cincos y un diez al Bernabéu, un nueve con aspiraciones de treinta goles al Camp Nou u otro engrasador de buen juego al Wanda. El tiempo, medida de todo, dictará sentencias.

Como hará en Sevilla con el aterrizaje de Ramos en el palco y en el Madrid con Mourinho en el banquillo. Porque es poco probable que el novato y presidenciable Riquelme tenga éxito en su “alternativa” blanca, por ilusionante que parezca a muchos. El maestro Florentino todavía manda mucha romana en tan exigente ruedo.

Quien más complicado lo tiene es Mourinho en el actual Real Madrid de Pérez. Un club tan convulso en las alturas como a ras de césped.

Y es que, volver a malcriar a sus estrellas es un pecado capital impropio de alguien, reiteramos, tan brillante como Florentino Pérez.

Ojalá este verano, esos adioses y holas se den la mano en el éxito con nuestra ilusionante selección.

¡Suerte!