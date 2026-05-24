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Opinión | El blog del funcionario

Miguel H. Valverde

Miguel H. Valverde

Vito Quiles terminará presentando el Telediario

Vito Quiles

Vito Quiles / E.P.

El partido de Abascal ya amenazó con entrar con lanzallamas al RTVE, y nadie duda de que las horas en la televisión pública de periodistas como Silvia Intxaurrondo, Fortes, Javier Ruiz o Cintora, o de programas como La Revuelta o Al cielo con ella, están contadas, más aún, habrá tertulianos y tertulianas, como Ekaizer o Aroca, que serán enviados al cuarto oscuro, donde allí les estará esperando con los brazos abiertos un tal Antón Losada.

Pero la caza de brujas no vendrá sola, y a nadie debería extrañar que dentro de poco tiempo, veamos a un tal Vito Quiles presentando el Telediario de las 3 de la tarde y a su amigo Ndongo el de las 21 horas.

Si alguien cree que la televisión pública está ahora mismo manipulada, esperen unos meses y verán lo que es manipular.

Hacerse con el control de los medios, es la primera prioridad nacional tanto del PP como Vox, y la información sesgada, partidista y la censura, será un aviso a navegantes.

De momento la SER le ha abierto la puerta de salida a Angels Barceló. Blanco y en botella.

Prepárense para ver procesiones, corridas, Jara y Sedal, y a nadie debería extrañar que vuelva el Toro Lanceado.

¿Han visto ustedes las masivas manifestaciones en Valencia a favor de la educación pública? ¿Se acuerdan de Mazón?

Pues las encuestas dicen que los partidos políticos que apuestan por privatizar la educación pública y los que aplaudían a Mazón durante un año lleno de vejaciones, mentiras y desprecios hacia los familiares de las víctimas de aquella maldita nefasta gestión de la Dana del 29 de octubre, volverán a ganar.

El NODO les parecerá un cuento de niños comparado con lo que viene.

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