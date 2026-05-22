Zapatero ¿Bambi o Scar?

Si se confirma la tesis del juez instructor, y Zapatero es el nuevo Alí Baba 3.0. Pedro Sánchez solo tiene una salida, y sería un error demasiado grave incluso volver a presentarse, ya que echaría a muchos y muchas socialistas honrados y honradas, a la arena del circo, para ser devorados uno a uno mientras en las gradas los Ayuso's y los Abascale's cantan a pulmón lleno 'Hijos de puta'.

Ahora mismo, el Gobierno de España depende de Zapatero, y eso siempre es una mala noticia, no solo para la izquierda, sino para la propia salud democrática.

Pero lo mas curioso es volver a comprobar la doble vara de medir que hay en este país.

Si lo de Zapatero puede ser grave, el caso Cristóbal Montoro, es mucho peor, en cambio, el tiempo dedicado al todopoderoso ex ministro, no olvidemos que se legislaba a golpe de talonario, apenas ocupa espacios ni tiempo.

Algunos llevamos pidiendo, sin éxito alguno, que Pedro Sánchez de un paso al lado, y que un tal Josep Borrell, o Salvador Illa, por poner dos ejemplos, asuman la Presidencia del Gobierno, pero el empeño del propio presidente en seguir toreando varios toros a la vez, conlleva que al final se llevará más de una cornada.

Zapatero está a unas semanas de pasar de Bambi a Scar, aquel león que fue capaz de matar a su propio hermano con ayuda de las hienas Shenzi, Bandai y Ed.

Pero mientras ZP vuelve a ser protagonista, aquí en Murcia no tenemos tiempo para aburrirnos. En Cartagena vuelven las intrigas a imagen y semejanza de aquella moción de censura que protagonizaron aquellos tránsfugas de quita y pon, en Murcia una discípula de Cámara (peligro en la portería del Betis) y Ballesta, se convierte en la primera alcaldesa capitalina, los médicos siguen su egoísta huelga, ni un argumento a favor de la sanidad pública, solo intereses privados, mientras la desinformación parece ganar la batalla de las prótesis coronarias.

Hay tantos frentes abiertos que yo les invito a pasar el fin de semana en la playa, en concreto al Mar Menor, antes de que lleguen los 49 grados y terminemos de joderlo.