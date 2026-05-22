Opinión | La perdición
¿Nos salvamos?
Hay no pocos economistas que mantienen que lo peor que le pudo pasar a España en 2012, tras Zapatero, fue que el Gobierno Rajoy lograse salvar por los pelos la economía. Que no acudiesen los afamados ‘hombres de negro’ enviados por Bruselas. Aseguran que esos hombres hubiesen hecho la reforma estructural del país eternamente dilatada, pero, más importante, hubisen suspendido nuestra gestión no tutelada del país.
A veces casi estoy de acuerdo con esto. Lo que en su momento pareció una buena noticia (¡nos salvamos!) tal vez fuese, en realidad, una mala noticia. «Hasta las buenas noticias son en estos tiempos malas noticias», dicen sobre la desastrosa política norteamericana de Jimmy Carter en la película Argo.
Conforme pasa el tiempo me asaltan más dudas de que los españoles sepamos qué hacer con nuestro propio destino. Tenemos un Gobierno gamberro y un jefe de la oposición que parece carecer de presencia de ánimo para llevar a cabo todo lo necesario. Son fiel reflejo de nuestra masa crítica. Los españoles —me incluyo— me recuerdan a aquello que dicen de los calvos con coleta, que «no se debe discutir con ellos porque han llevado al límite sus malas decisiones».
Suscríbete para seguir leyendo
- La ‘trama de las prótesis’ sacude al SMS: once detenidos y casi siete millones defraudados
- José Miguel Luengo, alcalde de San Javier: 'En La Manga se tiene que construir un puerto del siglo XXI
- Fin al misterio de la desaparición de Ramón en Mazarrón: encuentran su cadáver entre los escombros de su vivienda incendiada
- Los autónomos que cobran solo en efectivo, en el punto de mira de UPTA: 'Es competencia desleal para los que sí cumplen
- Segunda detención por el tiroteo de Pozo Estrecho que dejó a un hombre con tres heridas de bala
- Rebeca Pérez, alcaldesa de Murcia: 'Estamos devolviendo a los murcianos su espacio
- López se revuelve contra Giménez Gallo y acusa a MC de cometer “un error histórico” con la moción de censura en Cartagena
- La moción de censura planea sobre el municipalismo