Hay no pocos economistas que mantienen que lo peor que le pudo pasar a España en 2012, tras Zapatero, fue que el Gobierno Rajoy lograse salvar por los pelos la economía. Que no acudiesen los afamados ‘hombres de negro’ enviados por Bruselas. Aseguran que esos hombres hubiesen hecho la reforma estructural del país eternamente dilatada, pero, más importante, hubisen suspendido nuestra gestión no tutelada del país.

A veces casi estoy de acuerdo con esto. Lo que en su momento pareció una buena noticia (¡nos salvamos!) tal vez fuese, en realidad, una mala noticia. «Hasta las buenas noticias son en estos tiempos malas noticias», dicen sobre la desastrosa política norteamericana de Jimmy Carter en la película Argo.

Conforme pasa el tiempo me asaltan más dudas de que los españoles sepamos qué hacer con nuestro propio destino. Tenemos un Gobierno gamberro y un jefe de la oposición que parece carecer de presencia de ánimo para llevar a cabo todo lo necesario. Son fiel reflejo de nuestra masa crítica. Los españoles —me incluyo— me recuerdan a aquello que dicen de los calvos con coleta, que «no se debe discutir con ellos porque han llevado al límite sus malas decisiones».