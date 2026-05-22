Una huelga que habla de todos y que reivindica para todos

La huelga médica y facultativa actual contra el borrador de Estatuto Marco ha captado la atención de la sociedad, destacando la necesidad urgente de abordar las reivindicaciones de la profesión. Esta movilización es una llamada a la acción y un reflejo de la profunda preocupación de los profesionales por las condiciones laborales en las que nos vemos obligados a ejercer y la nefasta repercusión que esto puede tener en la atención a los pacientes.

Nuestros objetivos no son meramente laborales. Si bien exigimos, es cierto, mejoras en nuestras condiciones de trabajo, incluyendo salarios justos, jornadas razonables y recursos adecuados para desempeñar nuestra labor, esta huelga pone de manifiesto la importancia de la ética en la práctica médica, porque cuando los profesionales de la salud tenemos que trabajar en condiciones inadecuadas, se ve afectado nuestro bienestar y se pone en riesgo la vida de los pacientes.

Y como hablamos de algo muy serio, es esencial escuchar y atender nuestras demandas. La salud de la población depende de un personal médico motivado y capacitado, y esto sólo se logra facilitando que ejerzamos en condiciones dignas y justas y en un entorno seguro y de calidad.

Las largas jornadas laborales afectan negativamente al personal médico y, como consecuencia, a los pacientes. La sobrecarga de trabajo no sólo compromete la salud de los profesionales, sino que también impacta negativamente en la calidad del servicio que brindamos. Los médicos trabajamos con personas y tomamos decisiones críticas en momentos difíciles. No podemos hacerlo con garantías de seguridad y calidad para nuestros pacientes si nos encontramos en una situación de agotamiento. Nuestra actividad exige que trabajemos en turnos más humanos que, por otra parte no menos importante, nos permitan equilibrar nuestra vida personal y profesional.

La falta de inversión en la Sanidad ha llevado a una desmotivación generalizada y a un empeoramiento de la calidad de la atención a los pacientes, que hemos denunciado en reiteradas ocasiones, durante años, desde las organizaciones profesionales. Es fundamental reconocer que la salud no puede ser un objetivo secundario en la agenda política; es un derecho humano que debe ser siempre protegido, promovido y defendido cuando sea atacado.

Recordamos a los pacientes que la asistencia urgente y no demorable siempre estará atendida y que para los médicos la huelga no es un recurso ni deseado ni buscado, pero es la única acción que queda en nuestra mano para que se admita lo evidente: es imperativo que se escuche a los profesionales y se tomen medidas concretas que respondan a nuestras reivindicaciones para garantizar un sistema de salud que funcione para todos.

Porque esta huelga habla de todos y reivindica un sistema de salud de calidad para todos.