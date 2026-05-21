Una lanza a favor de las alcaldesas, alcaldes y concejales progresistas

Espero que a Pedro Sánchez no se le ocurra tener la feliz idea de convocar un súper domingo electoral, y haga coincidir las municipales y autonómicas con las generales. Sería como crucificar a miles de alcaldesas, alcaldes, concejalas y concejales que se parte el pecho cada día con sus conciudadanos en medio de la plaza pública.

Pero este artículo de opinión no es para darle consejos al Presidente del Gobierno, ni para hablar de la decepción que de momento ha supuesto el tifón Zapatero, sino para poner en el centro del escenario político a esos cargos públicos que pueden mirar a los ojos a sus vecinos y vecinas.

Desde Abel Caballero, Alcalde de Vigo a Mari Carmen Moreno, Alcaldesa de Beniel, desde el legado de Manuela Carmena ex Alcaldesa de Madrid, a Teresa García, Alcaldesa de Calasparra, desde Ada Colau, ex Alcaldesa de Barcelona a María Dolores Muñoz, Alcaldesa de Bullas, y pasando por las miles de concejalas y concejales que en la gran mayoría compaginan trabajo y servicio público, robándole tiempo al tiempo y a su familia.

No se merecen que haya gente manchando y despreciando su labor, no es justo, que tengan que perder tiempo en aclarar que ellas y ellos sienten más que nadie la traición.

Por eso, en estos días de corazones “partios” y rotos, de decepciones y desencantos, es de justicia alzar una lanza a su favor, y reconocer a todas y todos los cargos públicos, sin excepción, su labor como servidores públicos.

Afortunadamente los novios y hermanos de Ayuso, los Koldos, los Ábalos, los Cristóbal Montoros, Celdranes, Zaplanas, Aguirres, los Rodrígo Ratos, y todo apunta que hasta los Zapateros, no abundan en nuestras Casas Consistoriales.

La alternativa a la democracia ya sabemos cual es, y en España estuvimos cuarenta años sufriéndola, lo digo porque hay gente, demasiada, echándola de menos.